Yeni dönemde gündelik hayatta satın alınan hizmetlerin ve diğer hizmet ürünlerinin yüksek oranlı zamlara maruz kalmasına sebep oldu. Bu esnada piyasaların durumundan ve yüksek oranlı zamlardan etkilenen emekli bütçeleri, ek bir nakit desteğine ihtiyaç duyulmasına sebep oldu. Bu noktada devreye giren Yapı Kredi Bankası, ek ödemelerin başladığını duyurdu.

Tek maaş ile geçinmekte zorlanan emekli vatandaşlar, döviz kurlarında ve altın piyasasında yaşanan ani yükselişlerden sonra gündelik hayat hizmetlerine ve hizmet ürünlerine yansıyan yüksek oranlı zamlardan sonra iflas bayrağını çekme aşamasına geldiler. Bütçelerini toparlayabilmek ve hiç değilse temel ihtiyaçlarını karşılayabilme durumuna gelebilmek adına nakit desteği arayışı içerisine giren emekli vatandaşlar, bankalara yöneldiler.

Emekli vatandaşların nakit desteği arayışlarına, Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından biri olan Yapı Kredi Bankası’ndan olumlu yanıt geldi. Banka, hiçbir taksit ödemesi yapılmasına gerek kalmadan, emekli müşterilerinin her birine 2 bin 750 TL’ye varan ek ödeme yapılacağını duyurdu.

Yapı Kredi Bankası’ndan Emeklilere Ek Ödeme Hizmeti!

Yeni dönemin gelmesi ile birlikte hizmet kapsamını ve hizmet içeriklerini geliştirmeye devam eden Yapı Kredi Bankası, 3 yıl önce duyurmuş olduğu emekli promosyonu kampanyasının güncellendiğini ilan etti. Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan duyuruya göre emekli maaşı hesabını bankaya taşıyan ve ilgili hesabın 3 yıl boyunca bankada kalacağına söz veren yeni müşterilere, şu tutarlarda ek ödemenin yapılacağı bilgisi verildi:

0- 1.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara ödenecek olan tutar: 1.650 TL

1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara ödenecek olan tutar: 2.100 TL

2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara ödenecek olan tutar: 2.500 TL

Yapı Kredi Bankası’ndan Emeklilere 2 Yeni Kampanya Daha!

Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre emekli müşteriler için emekli promosyonu kampanyasından hariç olarak 2 yeni kampanyanın daha geliştirildiğinin bilgisi verildi. Buna göre emekli maaşı hesabını taşıdıktan sonra 2 yeni otomatik ödeme talimatı verenlere 100 TL, ilgili banka kredi kartları ile 500 TL ve üzeri tutarlarda alışveriş yapanlara 150 TL daha ödeme yapılacağının bilgisi verildi.

Yapı Kredi Bankası Emekli Maaşı Taşıma Talimatı

Emekli maaşı hesabını Yapı Kredi Bankası’na taşımak isteyen vatandaşların, banka şubeleri, mobil uygulama ya da internet bankacılığı kanalı ile talimat vermeleri gerekmektedir.