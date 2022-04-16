Yeni dönemde nakde olan sıkışıklıklarını gidermek amacı ile bankalara sığınan vatandaşlara, Yapı Kredi Bankası’ndan hafta sonu müjdesi geldi. Banka, ilgili şartları taşıyan ve mobil üzerinden bankaya kayıt olan tüm müşterilere faizsiz taksitli nakit avans hizmeti sunacağını açıkladı.

Döviz kurlarında gözlenen artışın gündelik hayata yansıması, hayatlarını idame ettirebilmek için hizmet satın almak zorunda olan tüm vatandaşların bütçelerini derinden etkiledi. Nerede ise her yeni güne zam haberleri ile başlayan vatandaşlar, alım güçlerinin düşmesi ve nakde olan sıkışıklıklarının artması sebebi ile bankaların özel kampanyalarını araştırmaya başladılar. Bu noktada hafta sonu itibari ile güncel kampanyasını duyuran Yapı Kredi Bankası, yeni müşterilerine faizsiz nakit avans hizmeti sunacağını açıkladı.

Yapı Kredi Bankası Faizsiz Taksitli Nakit Avans Hizmeti 2022

Geliştirdiği ihtiyaç kredisi hizmetleri aracılığı ile vatandaşların bütçelerine destek olmayı hedefleyen Yapı Kredi Bankası, yeni bir kampanya daha geliştirdiğini duyurdu. Bankanın resmi internet sitesinde detayları paylaşılmış olan taksitli nakit avans hizmetinin, faizsiz olduğu bilgisi kaydedildi.

Yapı Kredi Bankası tarafından geliştirilmiş olan faizsiz taksitli nakit avans hizmetinin üst limiti 5 bin TL olarak belirlendi. Banka, ilgili hizmetinin geri ödemesi için minimum 5 ay, maksimum ise 12 ay vade imkanı tanınacağını bildirdi.

Yapı Kredi Bankası’nın Taksitli Nakit Avans Hizmetinden Kimler Yararlanabilir?

Yapı Kredi Bankası tarafından geliştirilmiş olan faizsiz taksitli nakit avans hizmetinden, yalnızca bireysel kredi kartı müşterileri yararlanabilmektedir. Söz konusu kampanya mevcut müşterileri değil, yeni müşterileri kapsamaktadır.

Yapı Kredi Bankası Taksitli Nakit Avans Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yapı Kredi Bankası tarafından geliştirilmiş olan faizsiz taksitli nakit avans hizmetinden yararlanmak için öncelikle bankanın mobil uygulamasını indirmek ve aynı uygulama aracılığı ile bireysel kredi kartı başvurusu yapmak gerekmektedir. Kredi kartı başvurusu onaylanan yeni müşteriler, uygulama aracılığı ile 7 gün içerisinde faizsiz taksitli nakit avans hizmetine başvuru yapabilmektedirler. 7 günü aşan başvurulara, faizli nakit avans kampanyası sunulacaktır.