ING Bank, Denizbank ve QNB Finansbank zorlu bir çalışma yılı geçirmiş ve kendini güzel bir tatil ile ödüllendirmek isteyen tüm vatandaşlara, farklı üst limitlere sahip olan tatil kredisi hizmeti sunacaklarını açıkladı. İşte bankaların tatil kredisi hizmetlerine ilişkin haberin ayrıntıları…

Yeni dönemde çeşitli ekonomik ve siyasi faktörlere bağlı olmak üzere giderek pahalılaşan gündelik hayat şartları, yılın yorgunluğunu tatil yaparak atmak isteyen vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. Bu noktada devreye giren ING Bank, Denizbank ve QNB Finansbank, tatil kredisi hizmetlerini başvurulara açtıklarını duyurdu.

Denizbank Tatil Kredisi Kampanyası 2022

Yeni dönemde de geliştirdiği avantajlı kampanyaları ile vatandaşların dikkatini çekmeyi başaran bankalardan biri olan Denizbank, tüm yıl çalışmış ve çalışma hayatının getirdiği yorgunluğu yaz sezonunda üzerinden atmak isteyen vatandaşlara, tatil kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.

Denizbank’ın resmi internet sitesinde detayları paylaşılmış olan tatil kredisi hizmetinin üst limiti 200 bin TL, azami vade sayısı 36 ay ve aylık ortalama faiz oranı yüzde 1,94 olarak belirlendi. Bu veriler ışığında bankadan 20 bin TL tutarında tatil desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 826,58 TL olarak hesaplandı.

ING Bank Tatil Kredisi Kampanyası 2022

Türkiye’nin önde gelen bir diğer özel bankası olan ING Bank, yeni dönemde artan masraflara karşın tatil giderlerini nasıl karşılayacaklarını bilmeyen vatandaşlara, tatil kredisi hizmeti aracılığı ile destek olacağını duyurdu.

ING Bank’ın resmi internet sitesinde detayları paylaşılmış olan tatil kredisi hizmetinin üst limiti 500 bin TL, azami vade sayısı 36 ay ve aylık ortalama faiz oranı yüzde 2,19 olarak belirlendi. Bu veriler ışığında bankadan 20 bin TL tutarında tatil desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 865,94 TL olarak hesaplandı.

QNB Finansbank Tatil Kredisi Kampanyası 2022

Şubesiz bankacılık kanalı olan Enpara ile sunduğu hizmetler sayesinde bankacılık gündeminin gözde isimlerinden biri olan QNB Finansbank, yılın yorgunluğunu güzel bir tatil ile atmak isteyen ancak bu isteğini karşılayacak nakdi bulunmayan vatandaşlara, tatil kredisi hizmeti aracılığı ile destek olacağını açıkladı.

QNB Finansbank’ın resmi internet sitesinde yayınlanmış olan tatil kredisi hizmetinin ayrıntılarına göre ilgili hizmetin aylık ortalama faiz oranının yüzde 1,79, azami vade sayısının 36 ay ve kredi üst limitinin 120 bin TL olduğu bilgisi kaydedildi. Bu veriler ışığında bankadan 20 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı 803,43 TL olarak hesaplandı.