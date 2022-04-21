Yakamoz S- 245, ilk sezonuyla izleyicilerle buluştu. Birinci sezonun ardından kinci sezonun ne zaman geleceği ise merak konusu oldu. Peki; Yakamoz S- 245 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Yakamoz S- 245 ikinci sezon onay aldı mı? Haberin detayları gursesgazetesi.com'da...

Başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Yakamoz S- 245 ilk sezonu ile Netflix platformunda izleyiciyle buluştu. Türkçe'ye kıyamet sonrası olarak çevirilen "post apocalyptic" olarak adlandırılan türde olan dizi, pek çok kişi tarafından sevilse de, kimileri tarafından ağır eleştirilere maruz kaldı. Yerli yapım olan Yakamoz S- 245'e yağan eleştiriler arasında; oyunculuk, görsel efekt ve konunun işlenişi vardı. Diziyi hala pek çok vatandaş izlemedi. Diziyi henüz izlemeyen vatandaşlar internette sıkça dizinin konusunu ve oyuncu kadrosunu araştırıyor. Peki; Yakamoz S- 245 dizi konusu nedir?

Yakamoz S- 245 Dizi Konusu Nedir?

Netflix'in Türkiye için ürettiği orijinal içerik sayısı günden güne artarken bazı yapımlar dikkat çekiyor. Özellikle oyuncu kadrosu ve Türkiye'den çıkmış dizi senaryoları arasında devrimsel bir konu edinen Yakamoz S- 245, büyük etkiler yarattı. Pek çok vatandaş diziden büyük keyif aldı. Yurtdışında da adını duyuran ve olumlu ya da olumsuz pek çok eleştiri alan diziyi hala pek çok kişi izlemedi. Diziyi izlememiş olanlar ise Yakamoz S- 245 dizisinin konusunu merak ediyor.

Dizi; gizemli bir kozmik olay nedeniyle denizaltında sığınan bir kitlenin hayatta kalmasını konu ediniyor. Yakamoz S- 245 dizisi, hedefleri güneş ışığından kaçmak olan bir askeri denizaltına sığınan Arman ve ekibinin çevresinde dönüyor. Arman ve ekibinin sığındığı Yakamoz isimli denizaltının gizemli görevi çözülmeye çalışılır.

Güneş görmeden hayatta kalmaya çalışan insanların hayatının merkezinden yola çıkan bu yapımın; karanlık ve klostrofobik bir ortamda geçmesi nedeniyle bazı izleyenleri rahatsız ettiği sosyal medyada gündeme geldi.

Yakamoz S- 245 Dizi Oyuncu Kadrosu

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Kıvanç Tatlıtuğ (Arman)

Özge Özpirinçci (Defne)

Meriç Aral (Hatice)

Ertan Saban (Umut)

Ece Ceşmioğlu (Yonca)

Onur Ünsal (Cem)

Ecem Uzun (Rana)

Jerry Hoffmann (Felix)

Güven Murat Akpınar (Barış)

Ersin Arıcı (Altan)

Hakan Salınmış (Erenay)

Alper Saldıran (Server)

Yakamoz S-245 İkinci Sezon Ne Zaman Başlayacak? İkinci Sezon Onaylandı Mı?

20 Nisan 2022 tarihinde izleyenlerle buluşan Yakamoz S-245 dizisinde, 7 sezondan oluşan ilk sezon heyecanla bekleniyordu. Dizinin ilk sezonunun yayınlanmasının ardından ikinci sezon heyecanı başladı. Pek çok kişi, dizinin ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağını internette araştırmaya başladı. Peki; Yakamoz S-245 dizisi ikinci sezon ne zaman başlayacak?

Dizinin ikinci sezonu ile ilgili henüz resmi bir açıklama Netflix ya da herhangi bir resmi noktadan gelmedi.