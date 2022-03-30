Kısa süre içerisinde trend olan coinlerden birisi olan XY Coin google arama motorunda sık bir şekilde araştırılıyor. XY Coin ne olduğunu, ne kadar olduğu ve yol haritası gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor. XY Coin Nedir? XY Coin Ne Kadar? XY Coin Yol Haritası.. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Kısa süre içerisinde trend olan coinlerden birisi olan XY Coin google arama motorunda sık bir şekilde araştırılıyor. XY Coin ne olduğunu, ne kadar olduğu ve yol haritası gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor. XY Coin Nedir? XY Coin Ne Kadar? XY Coin Yol Haritası.. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Bitcoin piyasasında uzun süredir geri çekilmeler yaşanırken, uygun fiyatlı coinler ise dikkat çekmeye devam ediyor. Güvenini sağlayan kurumsal firmalar arasında yer alan XY Coin, insanların ilgisini kısa sürede çekmişe benziyor. XY Coin nedir, XY Coin ne kadar olduğu ve yol haritası gibi birçok bilgiler haberin geri kalan devamında yer alıyor.

XY COİN NEDİR?

Piyasaya arz edilen ve kısa süre içerisinde dikkatleri üzerine toplayan XY Coin, kripto para ile ilgilenen kullanıcıların tek tuş yardımı ile değiş tokuş yapmasını sağlayan sistemdir. Bu zincir üzerinde bulunan bütün blokların güvenilir bir şekilde aktarım gerçekleştirmesini sağlar. Mart 2021 itibari ile piyasada bilinirliğini arttıran ve sisteme giriş yapan Symbol, kullanıcı güvenliğini sağlamak ve kazanmak adına halka açık zincirler oluşturmaktadır.

XY Coin için mevcut ve planlanan üç işlev yer almaktadır. Bu işlevler:

Stake teşvikleri

Likidite madenciliği

Yönetim

XY Coin için maksimum arz miktarı 100.000.000 jeton olarak sabitlenmiştir. Mart 2022 itibari ile birlikte dolaşım genelinde 4.544.803 XY token bulunmaktadır.

XY COİN ALIMI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Kullanıcılar XY token satın alma işlemlerini gerçekleştirebilmek için "Gate.io" borsalarına bağlantı ile birlikte komisyon indirimli olarak kayıt gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Proje tasarımına 2017 yılında başlanması ile birlikte XY şirketi Arie Trouw 2012 yılında kurulmuştur. 2017 yılından itibaren yaklaşık 3 yıl gibi gibi bir dönemde projeyi tamamlayacak olmaları gayet olumlu bir durum olarak karşımıza çıkıyor. 2020 sonrası XY şirketinin, Tüm XY Oracle ağının Küresel erişimini genişletecek olması ve yaygın olarak kullanılması sonucu proje nihai hedefine ulaşmış olacak.