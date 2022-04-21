Dünyanın en büyük ve en fazla kullanılan iletişim araçlarından birisi olan WhatsApp ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. WhatsApp uygulaması ücretli mi olacak? WhatsApp ile ilgili kullanıcıları panikleten açıklama!

Dünyanın en büyük ve en fazla kullanılan iletişim araçlarından birisi olan WhatsApp ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Zaman zaman gündeme gelen WhatsApp ücretli olacak tartışmaları tekrar alevlendi. Kullanıcıları panikleten gelişmeler ile birlikte WhatsApp'ın ücretli olup olmayacağı merak edilen konular arasında yer edindi. Peki WhatsApp ücretli mi olacak? İşte detaylar ve WhatsApp gelişmeleri gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Gelişen teknoloji ve dijital çağ ile birlikte dünyada birçok bireyin kullandığı uygulamalar arasında yer edinen WhatsApp ile ilgili gündeme ateş gibi bir iddia düştü. Kullanıcılar yaşanan gelişmelerinin ardından Google'da arama motorunda "WhatsApp paralı mı olacak, whatsApp ücretli mi olacak" aramaları yapıyor. WhatsApp'ta yakın zamanda çıkacak yeni özellikler sonrasında abonelik sistemine dair yeni keşiflerin olması kullanıcıları epey bir telaşlandırdı.

Yurt dışı dijital haber yayıncılarından birisi olan WABetaInfo'nun keşfine göre; WhatsApp, işletme hesaplarına ek özellikler sunmak için isteğe bağlı yeni bir abonelik planı üzerinde çalışıyor.

Yeni gelecek geliştirmeler ile birlikte WhatsApp'ta çoklu cihaz özelliği bulunuyordu. Kullanıcılar çoklu whatsApp özelliği ile 4 cihaza kadar bağlantı kurmasına izin veriyordu. Yeni abonelik planının keşfedilmesi ile birlikte ise yeni özelliğe abone olursanız 10 cihaza kadar bağlantı kurabileceğiniz söyleniyor.

Keşfi yapan WABetaInfo, "WhatsApp bir abonelik planı üzerinde çalışıyor olsa bile abonelik planı gerçeğe dönüşürse WhatsApp'ı kullanmak için ödeme yapmanız gerekmeyecek." diyor. Yani aktarıldığı kadarıyla uygulama her zaman olduğu gibi ücretsiz olarak kullanılabilecek. Abonelik planı ise tamamen isteğe bağlı olacak ve Twitter'ın abonelik hizmeti Twitter Blue gibi ek özellikler ve hizmetler sunacak. Ancak standart WhatsApp hesaplarında kullanılmayacak.

WHATSAPP ABONELİK PLANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yaşanan gelişmelerin ardından ise WhatsApp abonelik planının ne zaman geleceği merak ediliyordu. Çoklu cihaz özelliğini 10 hesaba kadar kullanmak isteyen kullanıcılar ise özelliği merakla beklemektedirler. Abonelik planları kişilere özel kişiselleştirilecek ve birçok ek özellik, hizmetleri de beraberinde getirecek.

WhatsApp planı Mayıs ayında yayınlaması ve kullanıcılarla paylaşması bekleniyor. Abonelik planı testleri şimdilik bazı ülkelerde yayınlandı ve geliştirmelerin tamamlanmasının ardından Türkiye'de de aktif hale gelmesi bekleniyor.