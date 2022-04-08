Yeni hattınız üzerinden verilerinizi kaybetmeden Whatsapp numara değiştirme nasıl yapılıyor? Aynı telefon üzerinden veya yeni telefon ile numara değiştirme işlemi nasıl yapılır?

Yeni hattınız üzerinden verilerinizi kaybetmeden Whatsapp numara değiştirme nasıl yapılıyor? Aynı telefon üzerinden veya yeni telefon ile numara değiştirme işlemi nasıl yapılır? Android ve iOS numara değiştirme işlemini sizler için en kolay şekilde hazırladık.

Günümüzde iletişim uygulaması olarak en popüler uygulamalardan biri olan Whatsapp, kullanıcı sayısını sürekli olarak arttırıyor. Kullanıcılar Whatsapp'ta yapacağı işlemleri en düzgün şekilde yapabilmek için internetten araştırmalar yapmakta. Whatsapp kullanıcıları telefon numarası değiştirme işlemini en risksiz şekilde yapmak için internette araştırma yapmaktadır. Verilerinin silinmesini istemeyen kişiler en doğru işlemi nasıl yapacağını öğrenmek istiyor. Whatsapp bilgilendirmesi yeterli olmadığı için kullanıcılar aynı telefon üzerinden veya yeni telefonda numara değiştirme işlemlerini sorunsuz şekilde yapabilmek için uğraşmakta. İşte aynı telefon üzerinden veya yeni telefon ile numara değiştirme işlemi;

Aynı Telefon Üzerinden Telefon Numarası Değiştirme İşlemi

Aynı akıllı telefon üzerinden telefon numarası değiştirirken verileriniz kaybolmaz. İlk olarak yeni olan hattınızı telefonunuza yerleştirerek telefonu açın. Sonrasında Whatsapp uygulamasını açarak ayarlar > hesap > numara değiştir bölümünden bilgilendirmeyi okuyarak sağ üst köşedeki ileriye tıklayın. Daha sonra eski ve yeni telefon numaranızı gerekli kutucuklara yazarak ileri tuşuna basın. Yeni hattınızı telefonunuza taktığınızda aranabilir ve internete bağlı olması gerekmektedir. Sonrasında yeni hattınıza gelen onay kodunu girerek yeni telefonunuzu belirleyebilirsiniz. Sonrasında kontrol ayarlar kısmından profilinize basarak telefon numarası kımında yeni telefon numaranızı görebilirsiniz.

Yeni Telefon Üzerinden Telefon Numarası Değiştirme İşlemi

Yeni telefon aldığınızda, telefon numaranızı değiştirmek için ilk önce Whatsapp uygulamasını indirin. Yeni hattınız aranabilir ve internete bağlı şekilde olmalıdır. Daha sonrasında giriş yaparken yeni hattınızın bilgileriyle giriş yapın. Önceki konuşmalarınız ve gruplarınızın tekrar gelebilmesi için önceki telefonunuzdan bir yedekleme işlemi yapmanız gerekmekte. Bu yedeklemeyi geri yükleyerek sohbetleriniz ve gruplarınız yeni telefonunuza gelecektir. Fakat herhangi bir yedekleme söz konusu değilse mesajlarınız ve gruplarınız yeni telefonunuza aktarımı sağlanamaz.