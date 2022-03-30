Avrupa Birliği tarafından uygulanacak politikalar Whatsapp'ı tehlikeli hale getirebilir. Günümüzde en çok kullanılan mesajlaşma platformlarından biri olan Whatsapp, artık güvenli değil mi?

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Avrupa Birliği tarafından uygulanacak politikalar Whatsapp'ı tehlikeli hale getirebilir. Günümüzde en çok kullanılan mesajlaşma platformlarından biri olan Whatsapp, artık güvenli değil mi? Son zamanlarda güvenilirliği hakkında pek çok eleştriye maruz kalan Whatsapp, yeni politikaların uygulanmasıyla birlikte daha fazla güvenlik problemi çıkarabilir.

Dünyanın ve ülkemizin en popüler mesajlaşma platformlarından biri olan Whatsapp, son günlerde zorlu süreçlerden geçiyor. Whatsapp’ın güvenliğinin uçtan uca şifreleme ile korunduğunu bilmekteyiz. Avrupa Birliği’nin baskısı ile karşı karşıya kalan uygulama zor zamanlardan geçmekte. Avrupa Birliği’nin üzerinde çalıştığı düzenleme DMA olarak adlandırılıyor. Bu düzenleme ile ufak çaptaki platformlar daha güvenli hale getirilirken Whatsapp uygulamasının güvenliği azalmış olacak.

24 Mart’ta yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği, Dijital Market Yasası’nı duyurdu. DMA olarak adlandırılan yasa, Avrupa’nın teknoloji devlerine karşı yapıldı. Avrupa’nın çıkarmış olduğu yasa, büyük şirketlerin küçük platformlarla bir arada çalışmasını istemekte. Yasanın amacının tekelleşmenin önüne geçmek olsa da, bunun kanunlarla zorunlu bir şekilde yapılması dikkat çekmekte. Bu yasadan zarar gören en büyük şirketler; Microsoft, Meta ve Apple olmakta. Fakat son gelişmelere bakıldığında zarar gören kişilerin en çok Whatsapp kullanıcılarının olduğu öğrenildi.

Avrupa Birliği’nin yaptığı DMA ile birlikte Whatsapp’ın güvenlik protokolü olan uçtan uca şifreleme teknolojisinin ortadan kaldırılarak daha az güvenlikli protokollerle birleşmek zorunda bırakıldığı öğrenildi. Bu gelişmeler doğrultusunda Whatsapp’ın eskisi kadar güvenli olmayacağı söz konusu olmakta. Bu durum milyonlarca kişinin kişisel bilgilerinin güvenliğini etkilemekte. Güvenlik uzmanları bu yasaya uymanın sonucunda büyük riskler oluşabileceğini açıkladı. Güvenlik sorunu oluşmadan şifrelemeyi basitleştirerek diğer platformlara açmak mümkün olsa bile bu durumun oldukça zor olacağı ve eskisinin yerine geçmeyeceği uzmanlar tarafından açıklanmış durumda.