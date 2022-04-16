WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu. Artık son görüldü bilgisi kişiye özel olarak kapatılacak. Kullanıcılar istediği kişilere son görüldü bilgisini kapatabilecek. Peki; WhatsApp yeni özellik geldi mi? WhatsApp kişiye özel son görülme kapatma nasıl yapılır?

WhatsApp'ın önümüzdeki günlerde yapacağı yeni güncelleme ile uygulamaya ekleyeceği özellikleri duyurdu. Artık WhatsApp'ta kullanıcıların kişiye özel son görülme bilgisini kaoatabileceği güncelleme sosyal medya platformları üzerinde büyük ses getirdi.

Son zamanlarda WhatsApp Web ve mobil cihazlar için WhatsApp uygulamasına gelen güncellemeler ile uygulamaWhatsApp tarafından daha kolay kullanım sunmaya ve gelişmeye devam ediliyor.

İnternet üzerinden mesajlaşma uygulamalarının en büyüğü olan WhatsApp, bünyesine ilk önce sesli sonrasında da görüntülü konuşma özelliğini getirmişti. İlk olarak 2009 yılında kullanıcıların tanıştığı WhatsApp uygulaması, uzun bir zaman önce son görülme kapatma özelliğini de uygulamasına eklemişti. Milyonlarca kullanıcının tercih ettiği son görülmeyi kapatma özelliği ile ilgili kullanıcılar yıllardır, kişiye özel son görülme kapatma özelliğini bekliyordu. Peki; WhatsApp'a kişiye özel son görülme özelliği kapatma geldi mi?

WhatsApp Kişiye Özel Son Görülme Kapatma Geldi Mi?

WhatsApp'ın resmi olarak duyurduğu ve 22.9.0.70 BETA sürümü ile uygulamanın kullanıcılarına; kişiye özel son görülme kapatma özelliğini getirdi. Henüz BETA sürümlerinde aktif olan özellik tüm cihazlar için gelmedi. Güncelleme desteği devam eden cihazlarda önümüzdeki günlerde, kullanıcıların istedikleri kişilerden son görülmelerini gizleyeceği bu özelliğin kullanımı açılması bekleniyor.

WhatsApp Kişiye Özel Son Görülme Kapatma Nasıl Yapılır 2022?

WhatsApp'ın henüz kullanıma açmadığı güncelleme sonrasında kullanıcılar, WhatsApp kişiye özel son görülme kapatma özelliğini kullanabilecek. Peki; Whatsapp'ın sunduğu bu özellik nasıl aktif hale getirilir?

Gelecek olan güncellemeden sonra kullanıcıların bu özelliği açıp kapatmak için farklı bir işlem yapmasına gerek kalmayacak. Whatsapp son görülme herkese kapatma işleminde olduğu gibi Ayarlar sekmesinden sırasıyla Hesap, Gizlilik ve Son Görülme kısmına giren kullanıcılar "Rehberimdeki Şu Kişiler Hariç" özelliği ile karşılaşacak. Yazının üstüne dokunan kullanıcıların karşılarına rehberlerinde kayıtlı kişiler çıkacak ve kullanıcılar diledikleri kişilere son görülme özelliğini kapatabilecek.

WhatsApp Kişiye Özel Profil Fotoğrafı Kapatma Kişiye Özel Okundu Bilgisi Kapatma Geldi Mi?

WhatsApp'ın bu özelliğini duyurmasıyla birlikte sosyal medyada kullanıcılar tarafından profil fotoğrafları, durum ve okundu bilgisinin de kişiye özel olarak kapatılması durumunu gündeme geldi. WhatsApp tarafından bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, uzmanlar bir sonraki güncellemede bu özelliklerin geleceğini öngördü.