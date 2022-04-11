Her geçen gün yeni özellikler ile gündeme gelen WhatsApp, bu defa birden fazla özelliğini kullanıcılarına sunacak. Peki WhatsApp'ın çıkacak olan yeni özellikleri nelerdir?

Dünya genelinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, her geçen gün yeni özellikleri ile kullanıcılarını buluşturuyor. Art arda gelen yeni özellikler ve güncellemeler ile gündeme gelen WhatsApp'ın son özelliği de gündem konusu oldu. Peki WhatsApp'ın son özelliğini ne?

Özel hayatımızda mesajlaşırken ve iş ortamlarında haberleşmek için senelerdir tercih edilen WhatsApp, diğer çıkan mesajlaşma uygulamalarının yanı sıra, her dönemde en çok tercih edilen uygulama oldu. İlk çıktığı günden bu yana eskisi gibi kalmayarak sürekli olarak yeni özellikler ile kullanıcılara yeni deneyimler sundu. Bu deneyimler ile kullanıcıların memnuniyetini sağlamanın yanı sıra gündemi de takip ederek, yeniliklerin takipçisi oldu. Telefondaki uygulamanın yanı sıra WhatsApp'ın Web sürümünde de güncellemeler yaptı. Peki WhatsApp Web nedir?

WhatsApp Web Nedir?

Özellikle iş ortamlarında telefonun yanı sıra bilgisarda da ihtiyaç duyduğumuz WhatsApp, web sürümü sayesinde büyük kolaylık sağlamaktadır. Telefondaki tüm verileri bilgisayara da aktarmaya yardımcı olan WhatsApp web, kullanıcılar tarafından oldukça sık bir şekilde tercih edilmektedir. Telefondan QR kod okutarak giriş yapılan WhatsApp web'in güvenilir olması ise son derece memnuniyet sunmaktadır. WhatsApp web'e bağlanmanın şartı ise telefonun da güncel olarak internete bağlı olmasıdır. Fakat WhatsApp yeni çıkardığı özellik sayesinde telefondaki WhatsApp uygulaması çevrımdışı olmasa da kullanım avantajı sundu. Bunun haricinde de uygulamalarda da güncellemeler yaparak, kullanıcılara farklı imkanlar sundu.

WhatsApp'ın Yeni Özellikleri Nelerdir?

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı ilk özellik mesajla tepki bölümüne oldu. Mesajlar bölümünden emojileri seçerek verilen tepkilere yeni bir güncelleme getirmeyi planladı. Bu güncelleme ile birlikte gelen mesajlara "tepki seçeneği" bölümünü koyarak 6 farklı emoji ile cevap verme olanağı sağlayacak.

Bunun haricinde, dosya paylaşımı yapılırken karşı tarafa ne kadar hızda ve sürede karşıya atılacağını gösteren bilgilendirme yapan WhatsApp, bunun gibi pek çok özellik için de çalışma yapmaktadır. "Sürekli mesajlar" özelliği üzerinde çalışma yapan WhatsApp, kullanıcılara yeni bir kullanım kolaylığı sunmuştur. Gelen medyaların sürekli olarak telefonun galerisine kaydedilmesinin önüne geçmek için çalışan WhatsApp'ın bu özelliği sayesinde; artık medya dosyaları telefona istenmediği sürece kayıt edilmeyecek.