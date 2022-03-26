Vodafone müşteri memnuniyeti ve iyi bildirimler için sürekli bedava internet kampanyaları başlatmaktadır. Vodafone internet kampanyasına katılım şartları neler?

Vodafone müşteri memnuniyeti ve iyi bildirimler için sürekli bedava internet kampanyaları başlatmaktadır. Vodafone internet kampanyasına katılım şartları neler? Vodafone son zamanlarda birçok alan üzerinden müşterilerine bedava internet vererek müşterilerinin memnuniyetini arttırmakta. Vodafone yanımda uygulaması ile birçok ayrıcalığa sahip olan müşteriler, firmanın sunduğu tüm avantajları buradan takip edebilmektedir.

Vodafone 2022 Bedava İntenet Kampanyası

Türkiye'de en çok abonesi olan mobil operatörlerden biri olan Vodafone, uygulamasıyla birlikte ilerlemeye devam ediyor. Bedava internet ve konuşma gibi kampanyalardan yararlanmak için mutlaka Vodafone Yanımda uygulamasını telefonunuza indirmeniz gerekmektedir. Yanımda uygulamasıyla birlikte size özel teklifler ve kampanyalar anında sunulur. Her hafta gelen hediye çarkı hakkı sayesinde bedava internet ve mağaza indirimi gibi birçok avantajdan yararlanabilirsiniz.

Vodafone Yanımda uygulaması sayesinde anlık olarak faturanızı ve kullanım detaylarınızı görebilirsiniz. Herşey yanımda ve süpermarket kısımlarından istediğiniz alışverişi yaparak yorulmadan keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Kalan kullanımlarınıza bakarak doğru şekilde harcama yapabilirsiniz. Dijital servislerden birçok ayarlamayı hattınız için uygulayarak güvenli depo gibi telefonunuzun işine yarayacak dijital ürünler satın alabilirsiniz.

Vodafone Yanımda uygulamasından sınırlı tekliflere bakabilir, her şey yanımda kategorisinden istediğiniz ürünü satın alabilirsiniz. Hat üstüne telefon veya aksesuar alımı yapmakta yanımda uygulaması sayesinde çok kolay. Hattınızın ayarlarını değiştirebilir veya tarife değişikliğini size özel sunulan kampanyalarla birlikte yapabilirsiniz. Günümüzde en çok aranan bedava internet kampanyaları uygulama üzerinden duyrulmaktadır. Şu an için Vodafone bedava internet alımı en kolay şekilde hediye çarkından gelmektedir. 20 Gb'a kadar haftalık internet paketlerinin olması müşterilerini sevindirerek memnuniyeti arttırmaktadır.

Yanımda uygulamasını telefonunuza yeni indiriyorsanız sizlere özel, 1 GB, 3GB veya 5GB bedava internet verilebilmektedir. Kampanyaları daha detaylı incelemek ve bedava internetinizi hediye çarkı üzerinden almak istiyorsanız Yanımda uygulamasını telefonunuza indirebilirsiniz. Vodafone yanımda uygulasına giriş yapabilmek için telefonunuzun mesaj kısmından S yazarak 7000'e mesaj göndermeniz yeterli. Daha sonrasında şifreyi gerekli alana girerek girişinizi tamamlayabilirsiniz.