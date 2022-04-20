Türkiye'de artan enflasyon ile birlikte temel ihtiyaç ürünleri zamlanmaya devam ediyor. Vatandaşın Haftalardır Beklediği İndirim Sonunda Tarım Kredi Marketlerden Geldi: Ayçiçek Yağı, Un, Şeker, Salça, Pirinç, Çay Fiyatları Yarı Yarıya Düştü!

Türkiye'de artan enflasyon ile birlikte temel ihtiyaç ürünleri zamlanmaya devam ediyor. Yeni yıla girilmesi ile birlikte vatandaşların merakla beklediği haberler arasında yer alan indirim haberleri her hafta belirli marketlerden gelmeye devam ediyor. Özellikle artan temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatları ile birlikte vatandaşlar ev ihtiyaçlarını karşılamakta güçlü çekerken Tarım kredi marketleri vatandaşın beklediği indirimi sonunda gerçekleştirdi. Buna göre ise başta ayçiçek yağı, un, şeker, pirinç ve çay olmak üzere birçok üründe ciddi indirimler başladı. Tarım kredi marketler sadece temel ihtiyaç ürünleri için değil birçok üründede 1 alana 1 bedava kampanyası başlattı.

TARIM KREDİ MARKET NİSAN AYI SON HAFTA İNDİRİMİ

Tarım kredi marketlerinde Nisan ayı sonu indirimleri başladı. Buna göre ise başta ayçiçek yağı olmak üzere birçok üründe indirimler başladı.

Tarım kredi kooperatif marketlerde 1 litre ayçiçek yağı 32,90 TL fiyatıyla raflara geldi. Buna göre ise tarım kredi marketlerinde 5 litrelik pet ayçiçek yağı fiyatı 150 TL'den satışa sunuldu.

Tarım kredi marketlerde TK marka domates salçası 10,90 TL'lik fiyatıyla ön plana çıkan ürünler arasında yer aldı. Salça fiyatlarında da yaşanan artış sonrası gelen tepkiler sonraısnda ise 830 gramlık salça fiyatı 15 TL'den düştü.

Tarım kredi marketlerinde Türem marka 30'lu orta boy yumurta fiyatları ise 43,95 TL oldu. Yeni haftada TK marka 2 kg un fiyatı 17 TL, TK marka 3 kilo un fiyatı 22 TL gibi fiyatlardan satışa çıktı.

TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Yeni haftada Tarım kredi marketlerinde başta ayçiçek yağı, salça, un, şeker ve yumurta olmak üzere indirim fırsatları başladı. İşte diğer dikkat çeken indirimli ürünler:

Tarım kredi marketlerinde Familia Plus havlu kağıt 6’lı 19,90 TL fiyatıyla göze çarpıyor. İşte diğer ürünler:

Molfix jumbo 30’lu bebek bezi 54,90 TL

Bingo soft konsantre yumuşatıcı 27,90 TL

Osmancık pirinç satış 13,90 TL

Erpiliç taze bonfile 56,90 TL

Kızılay doğal maden suyu 8,90 TL

Tarım kredi marketlerinde çeşitli soslar da ise 1 alana 1 bedava kampanyası bulunuyor.