Uzun süredir açıklanması bekleyen Cumhurbaşkanı adayı açıklandı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım Partisi'nin üçüncü kez bir araya gelmelerinin ardından Cumhurbaşkanı adayı oldukça merak edildi. 6 Liderden Cumhurbaşkanı Adayı Açıklaması Geldi! 2023 Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olacak?

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım Partisi'nin üçüncü kez bir araya gelmelerinin ardından Cumhurbaşkanı adayı oldukça merak edildi. 6 Liderden Cumhurbaşkanı Adayı Açıklaması Geldi! 2023 Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı soruları sorulmaya başlanadı. Uzun süredir beklenen o açıklama 3. toplantının ardından nasıl sonuçlandı?

Geçtiğimiz gün Demokrat Parti'nin evinde yapılan 3. toplantı sonrası Cumhurbaşkanı adayı açıklanmasını bekleyen milyonlarca vatandaş gelecek açıklamalara doğru göz çevirdi. Yapılan her iki toplantıda sonucun henüz belirlenememesinin arından bu defa bir karara varılıp varılmayacağı ise oldukça merak edildi. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde çıkacak olan Cumhurbaşkanı adayı seçildi mi?

Cumhurbaşkanı Adayı Belli Oldu mu?

Cumhurbaşkanı adayının çıkması kararınca 3. sü gerçekleştirilen toplantıda sonuç herkese merak verirken beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Toplantıda kaynaklanabilecek herhangi bir dinlemeye karşı önceden böcek taraması yapıldı.

6 Siyasi partinin bir arada bulunduğu toplantıda beklenen açıklama yapıldı. Ortak açıklamalar yönünde şu sözlere yer verildi;

Milli Egemenliğimizin kaynağı Gazi Meclisimizin, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1920’de açılışının 102. yıldönümünden bir gün sonra bir araya gelen altı siyasi partinin liderleri olarak, TBMM’ye yeniden itibar kazandıracak “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Bu bağlamda iktidarın yeni seçim yasası ile yapmak istediği siyaset mühendisliğine karşı iş birliğimizi derinleştirerek sürdürme yönündeki çalışmalarımızı gözden geçirdik. Yoksullaşmayı derinleştiren hayat pahalılığı ve yaşanan ekonomik yıkım sürecinden çıkış yolları konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin anayasal ve yasal çerçevesi, seçim güvenliği ve işbirliğimizin temel ilke ve hedefleri konularında oluşturmaya karar verdiğimiz çalışma gruplarının görev alanları ve çalışma yöntemlerini ele aldık.

Bu çerçevede anayasal ve yasal mevzuatla ilgili çalışma grubu; 1. Siyasi ahlak yasası, 2. Ekonomik ve Sosyal Konseye işlerlik kazandırılması ile ilgili düzenlemeler, 3. Merkez Bankası bağımsızlığının teminat altına alınması, 4. Uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurumsal yapının oluşturulması, konularında yasal hazırlık yapılması için görevlendirilmiştir.

''Bir Aday Beleirleyeceğiz'' Açıklaması Geldi!

Yapılan toplantının ardından ''Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda liderler olarak birçok kez vurguladığımız gibi uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz.'' sözlerine yer verildi.