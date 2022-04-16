Yeni dönemde kendi evinin sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlara, devlet bankasından müjdeli haber geldi. Vakıfbank, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında ilgili şartları sağlayan tüm vatandaşlara konut kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. İşte Vakıfbank’ın kentsel dönüşüm kredisi hizmetine ilişkin ayrıntılar…

Ekonomi piyasalarının giderek yükselen grafiklerine ve diğer başlıklar altında yer olan olumsuz gelişmelere karşın artan konut fiyatları, yeni dönemde ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşların hayal kırıklığına uğramalarına sebep oldu. Yeni ev alamadığı için mevcutta olan evinin bakımını yaptırmak isteyen ya da konutun kentsel dönüşüm hizmeti kapsamında değerlendirilmesini isteyen vatandaşlar, ilgili başvuru kanallarını araştırmaya başladılar.

Vatandaşların yeni dönemde daha bakımlı ve daha sağlam bir evde oturma taleplerine, devletin bankası Vakıfbank’tan olumlu yanıt geldi. Banka, yeni dönemde ilgili şartları sağlayan tüm müşterilerine kentsel dönüşüm kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.

Vakıfbank Kentsel Dönüşüm Kredisi Nedir, Kimler Faydalanabilir?

Vakıfbank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteği ile geliştirmiş olduğu kentsel dönüşüm kredisi hizmetinin ayrıntılarını paylaştı. Banka, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında evi zarar görmüş, oturulmayacak durumda olan vatandaşlara belirli tutarlarda nakit desteğinde bulunacağını bildirdi.

Vakıfbank Kentsel Dönüşüm Kredisi Ayrıntıları

Vakıfbank’ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteği ile geliştirmiş olduğu kentsel dönüşüm kredisi kampanyasının ayrıntıları belli oldu. Banka, konutların verimlilik sınıflarına ve konutun inşa sürecine göre değişiklik gösteren aylık maliyet oranlarını şu şekilde açıkladı:

Kentsel Dönüşüm Kredisi Konut Yapım A Sınıfı Verimlilik: Yüzde 0,88

Kentsel Dönüşüm Kredisi Konut Yapım B Sınıfı Verimlilik: Yüzde 0,92

Kentsel Dönüşüm Kredisi Konut Yapım Standart: Yüzde 0,96

Kentsel Dönüşüm Kredisi Bitmiş Konut A Sınıfı Verimlilik: Yüzde 0,88

Kentsel Dönüşüm Kredisi Bitmiş Konut B Sınıfı Verimlilik: Yüzde 0,92

Kentsel Dönüşüm Kredisi Bitmiş Konut Standart: Yüzde 0,96

Vakıfbank Kentsel Dönüşüm Kredisi Başvurusu

Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan kentsel dönüşüm kredisi kampanyasına, banka şubeleri aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.