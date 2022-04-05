Ekonomik şartlar çerçevesinde nakde sıkışan yeni mezun ya da deneyimli avukatlara, devletin bankasından nakit desteği yapılacağı açıklandı. Vakıfbank, söz konusu Avukat İhtiyaç Kredisi hizmetinin ayrıntılarını paylaştı. İşte bankanın avukat kredisi hizmetine ilişkin ayrıntılar…

Kamu bankalarından biri olarak hizmet vermeye devam eden Vakıfbank, yeni dönemde çeşitli faktörlere bağlı olarak nakde sıkışan avukatlara, Avukat İhtiyaç Kredisi hizmeti aracılığı ile nakit desteğinde bulunacağını açıkladı.

Vakıfbank Avukat Kredisi 2022

Türkiye’nin önde gelen kamu bankalarından biri olan Vakıfbank, 5 Nisan Avukatlar Günü için özel olarak bir kredi kampanyası geliştirdiğini duyurdu. Vakıfbank’ın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan avukat ihtiyaç kredisi haberine göre bu hizmet aracılığı ile hem yeni mezun tecrübesiz avukatlara hem de deneyimli avukatlara nakit hizmeti sunulacağı bilgisi kaydedildi.

Vakıfbank, geliştirmiş olduğu avukat ihtiyaç kredisi hizmetinden kredi notu düşük olan avukatların da yararlanabileceği bilgisini paylaştı. Buna göre banka, kredi notuna göre vereceği ödeme tutarlarını şu şekilde belirledi:

Kredi notu 0-1250 aralığında olan avukatlara: 15 bin TL

Kredi notu 1250’den fazla olan avukatlara: 20 bin TL

Vakıfbank Avukat Kredisi Hesaplama Tablosu

Vakıfbank’ın deneyimli ve deneyimsiz avukatlar için özel olarak geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi hizmetinin detayları yayınlandı. Banka meslek içi deneyimi 1 yıl ve altında olan avukatlara üst limiti 20 bin TL, aylık faiz oranı yüzde 1,85 ve azami vade sayısı 36 ay olan kredi hizmeti sunacağını açıkladı. Meslek içi deneyimi 1 yıldan fazla olan avukatlar için ise üst limiti 125 bin TL, azami vade sayısı 36 ay ve faiz oranı yüzde 1,79 olan nakit hizmeti sunulacağı açıklandı.

Bankadan kredi hizmeti almadan önce hizmete dair bilgi edinebilmek amacı ile hesaplama tablosuna ihtiyaç duyan avukatlar için örnek tablo şu şekilde oluşturuldu:

Kredi tutarı: 50 bin TL

Faiz oranı: Yüzde 1,79

Vade sayısı: 36 ay

Kredi tahsis ücreti: 250 TL

Aylık taksit tutarı: 2.008,57 TL

Vakıfbank Avukat Kredisi Başvurusu 2022

Vakıfbank’ın avukatlar için özel olarak geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi hizmetine, banka şubeleri ve mobil uygulama aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.