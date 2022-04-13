Gündelik hayatın giderek artan ürün fiyatlarına karşın nakde sıkışan vatandaşlara, 3 bankadan müjdeli haber geldi. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Garanti BBVA, tek tuş ile başvuruya açtıkları taksitli nakit avans hizmetlerinin detaylarını paylaştı. İşte bankaların taksitli nakit avans hizmetine ilişkin haberin devamı…

Yeni dönemde birtakım faktörlere bağlı olarak alım gücü düşen vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına en hızlı şekilde çözüme ulaştıran yolları araştırmaya başladılar. Bu noktada geliştirdikleri hizmetlerin avantajlı fırsatları ile dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarmış olan 3 banka, yeni dönemde geliştirmiş oldukları taksitli nakit avans hizmetlerinin detaylarını paylaştı.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Garanti BBVA tarafından geliştirilmiş olan taksitli nakit avans kampanyaları, kısa süre içerisinde arama motorlarında en sık sorgulanan hizmet başlıklarından biri oldu. Vatandaşlar, ilgili nakit hizmetlerine nasıl ulaşabileceklerini merak ediyorlar.

Ziraat Bankası Taksitli Nakit Avans Hizmeti 2022

Ziraat Bankası, her dönemde olduğu gibi bu dönemde de vatandaşın yanında olduğunu gösteren kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Son olarak bana müşterileri için geliştirmiş olduğu taksitli nakit avans hizmetini duyuran banka, bu hizmeti aracılığı ile vatandaşlara kefile ya da herhangi bir başvuru evrakına ihtiyaç duymadan nakit desteği vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası tarafından duyurulmuş olan taksitli nakit avans hizmetine göre banka müşterilerine 12 vade, yüzde 1,80 faiz oranı karşılığında, ATM noktalarından günlük 10 bin TL çekme hakkı tanındığı bilgisi kaydedildi.

Vakıfbank Taksitli Nakit Avans Hizmeti 2022

Kamu bankalarından biri olarak hizmet vermeye devam eden Vakıfbank, kuruluş yıldönümü kredi kampanyasından sonra bir güncel kampanya daha geliştirdiğini duyurdu. Banka “taksitli nakit avans” başlığı altında sunduğu yeni hizmeti için günlük 4 bin TL limit, 12 ay vade ve yüzde 1,80 faiz oranı bilgilerini paylaştı.

Garanti BBVA Taksitli Nakit Avans Hizmeti 2022

Geliştirdiği kampanyaların avantajlı fırsatları sayesinde özel bankacılık alanında adından söz ettirmeyi başaran bankalardan biri olan Garanti BBVA, yeni dönemde nakde sıkışan vatandaşlara ATM’ler aracılığı ile kolaylıkla ulaşabilecekleri taksitli nakit avans hizmeti sunacağını duyurdu. Banka ilgili hizmetinin azami vade sayısını 12 ay, aylık faiz oranını ise yüzde 1,80 olarak belirledi.