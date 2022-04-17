Vakıfbank hem sıfır kilometre araçlar hem de 2. el araçlar için uygun krediler vermektedir. Vakıfbank’tan taşıt kredisi almak isteyen kişiler sadece uygun faizden değil aynı zamanda güvenli işlem fırsatından da yararlanırlar.

Vakıflar Bankası, Türkiye’nin en önemli bankaları arasında bulunur. Bankanın birçok konuda öncü olması, bankacılık kanallarını iyileştirmesi ve yeni nesil bankacılık teknolojisini kullanması onu önemli bir yere taşımıştır. Vakıfbank sadece ikinci el araçlara kredi veren bankalar arasında bulunur. Güvenli satın alım yapılmasını destekleyen Vakıfbank, taşıt kredisi konusunda da hem öncü hem de güvenli bir konumda yer almaktadır.

Vakıfbank Taşıt Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vakıfbank taşıt kredisine başvurmak isteyenler, adreslerine en yakın Vakıflar Bankası şubesini tercih edebilir. Hali hazırda Vakıfbank müşterisi olan kişiler ise kayıtlı oldukları şubeden ya da istedikleri herhangi bir şubeden de işlem yapabilmektedir. Vakıfbank taşıt kredisi almak için şahsen müracaat yönteminin kullanılması ve 18 yaşından büyük olunması istenir.

Vakıfbank Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Vakıfbank tarafından belirlenen taşıt kredisi faiz oranları tüketiciyi zorlamayacak bir dereceye sahiptir. Gerek ikinci el araç satın alımlarında gerek ise de sıfır araçlar için belirlenen faiz oranı son derece tüketici dostudur. Kredi tutarı ve vade uzunluğu ne olur ise olsun uygulanan ana faiz tutarı %1,59 olarak belirlenmiştir.

Vakıfbank En Fazla Ne Kadar Taşıt Kredisi Veriyor?

Vakıfbank’ın taşıt kredisi için verdiği miktar 1.200.000 Türk lirasına kadar yükselir. Miktar arttıkça faizi yükseltmeyen ancak vadeyi düşüren bir sistemleri bulunur. Vakıflar Bankası aracılığı ile taşıt kredisi almak isteyen kişiler için en düşük miktar belirlenmemiştir.

Vakıfbank Taşıt Kredisi En Uzun Vade Oranı Ne Kadar?

Vakıfbank taşıt kredisi için belirlenen vade uzunlukları, istenen kredi miktarına göre değişir. 400.000 Türk lirasına kadar olan krediler için 48 aylık vade uygulanır. 800.000 Türk lirasına kadar olan kredi başvuruları için 36 ay; 1.200.000 Türk lirasına kadar olan başvurular için ise 24 aylık vade belirlenmiştir. Daha üstündeki başvurular için ise 12 aylık vade seçeneği sunulur.