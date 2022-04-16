Ev sahibi olmak isteyen ve bunun için bankaların sunduğu konut kredilerine ihtiyaç duyanlara Vakıfbank özel bir destek kredisi sunuyor. Bu kapsamda şartları karşılayan vatandaşlar, Vakıfbank’ta %0,88 faiz oranlı konut kredisinden yararlanabiliyor.

Türkiye’de son dönemlerde hızla yükselen enflasyon ve artan döviz kurları sonrası vatandaşın alım gücü ciddi anlamda zayıfladı. Alım gücünün düşmesi ile birlikte birçok kişi temel ihtiyaçlarını dahi giderme noktasında zorluk yaşamaya başlarken, konut ya da araç satın almayı düşünen ve bunun için belli miktarlarda birikim yapanlar ise bu hayallerini en azından bir süre daha ertelemek durumunda kaldı. Ancak konut satın almak isteyen ve birikiminin üzerine bankalardan kullanacağı konut kredilerini eklemek isteyenler için Vakıfbank özel bir destek paketi sunuyor. Bu özel konut kredisi desteğinde %0,88 faiz oranı sunuluyor ve bu krediden, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında yer alan konut sahipleri yararlanabiliyor.

Kimler Düşük Faizli Krediden Yararlanabiliyor?

Konutları afet riski ya da tehdidi altında olan vatandaşlara, konutlarının dönüştürülmesi amacı ile konut kredisi sunuluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sunulan bu destek ile vatandaşlar kullandıkları bu kredide %0,88’den başlayan faiz oranlarından yararlanabiliyor. Vakıfbank’ın %0,88 faiz oranı ile sunduğu konut kredisi desteğinden; afet riski ya da tehdidi altında olan konutlarını yeniden inşa etmek isteyenler, riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiralı ya da sınırlı ayni hak sahipleri ve konutu “riskli yapı” olarak tespit edilen ve bu nedenle yeni konut satın almak isteyen vatandaşlar faydalanabiliyor.

Faiz Oranları ve Azami Kredi Tutarı

Vakıfbank’ın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından desteklenen konut kredisinde A sınıfı verimlilik grubundaki evler için %0,88, B sınıfı verimlilik grubundaki evler için %0,92 ve standart konutlar için %0,96 faiz oranları sunuluyor. Gayrimenkulü risk altında olanların yararlanabildiği bu kredilerden hak sahipleri en fazla 200 bin TL tutarda yararlanabiliyor. Hak sahibinin, uygun şartlarda birden çok bağımsız bölüme sahip olması halinde ise kredi tutarı 1 milyon TL’ye kadar yükselebiliyor.