BDDK düzenlemesi sonrası bankalarda taşıt kredilerinde vade seçenekleri ve kredi üst limitleri güncellendi. Güncelleme sonrası Vakıfbank, uygun faizlerle taşıt kredisi imkanını başlattı.

Covid-19 salgın döneminde yaşanan çip krizi, ekonomik verilerde görülen sallantılar, küresel enflasyondaki hızlı artış gibi birçok etkenin bir araya gelmesi ile birlikte son yıllarda otomotiv sektöründe yüksek oranlı fiyat artışları yaşandı. Yaşanan bu fiyat artışları sonrası Türkiye’de araç sahibi olmak bir hayli zorlaşırken, vatandaşlar da bütçelerine en uygun şekilde otomobil sahibi olabilmek için bankaların sunduğu taşıt kredilerine yöneldi. Bu kapsamda BDDK düzenlemesi ile bankaların taşıt kredilerinde sunduğu kredi üst limitleri ve vade seçenekleri de güncellendi. Yapılan güncelleme sonrası, bir devlet bankası olan Vakıfbank da vatandaşlara uygun faizlerle taşıt kredilerini sunmaya başladı.

Vakıfbank 2. El Taşıt Kredisi İçin Sistemini Duyurdu

Kendi aracının sahibi olmak isteyen ancak bunun için yeterli nakdi bulunmayanlar için Vakıfbank taşıt kredisi desteklerini sunmaya başladı. Vakıfbank, ikinci el araç alımları için geliştirdiği taşıt kredisi hizmetini duyurdu ve bankanın kampanyasına birçok kişi yoğun ilgi gösterdi. Vakıfbank’ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre ikinci el taşıt kredisi kampanyasında verilecek finansal destekte üst limite, satın alınacak olan aracın azami bedeli karar verecek. Bu hizmet adına azami vade süresi 48 ay olarak belirlenirken, Vakıfbank da bu kredi türünde %1,55’ten başlayan faiz oranları sunacak. Ayrıca Vakıfbank bu kredi türünde müşterilerinden kefil de talep etmeyecek.

Vakıfbank’ta Kredi Üst Limitleri

BDDK düzenlemesi sonrası Vakıfbank’ta, değeri 400 bin TL’ye kadar olan araçlar için %70, değeri 400 bin TL – 800 bin TL arası olan araçlar için %50, değeri 800 bin – 1,2 milyon TL arası olan araçlar için %30 ve değeri 1,2 milyon – 2 milyon TL arası olan araçlar için de %20 kredi üst limiti belirlendi. Bu bağlamda, Vakıfbank’tan kullanılacak olan 100 bin TL’lik taşıt kredisinde, 48 ay vadede aylık %1,59 faiz oranı ile aylık taksit tutarı 3 bin 199,46 TL olarak belirleniyor. Ayrıca bu kredide banka, bir defaya mahsus olmak üzere 500 TL’lik kredi tahsis ücreti alıyor.