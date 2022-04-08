Ekonomi piyasalarına ilişkin yaptığı tespitler ile sürekli gündemde kalmayı başaran Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, mevcut piyasa şartları içerisinde ev ya da araba satın almak isteyen vatandaşları uyardı. İşte Uzman Memiş’in ev, araba satın almak isteyen vatandaşlara yaptığı çağrıları içeren haberin ayrıntıları…

Döviz kurlarında ve altın piyasasında yaşanan olumsuz gelişmelerden ötürü gündelik hayata yansıyan yüksek oranlı zamlar, vatandaşların alım güçlerinin düşmesine ve doğal olarak da nakde sıkışmalarına sebep oldu. Mevcut şartlar içerisinde önlerini görmekte zorlanan vatandaşlar, bütçeleri ve ülke ekonomisinin gidişatı hakkında daha çok bilgi sahibi olabilmek amacı ile uzman yorumlarına sığındılar.

Geride bıraktığımız yılın son aylarından bu zamana kadar yaptığı tahminlerde ki haklılık payına bağlı olarak vatandaşlar tarafından en sık takip edilen isimlerden biri olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bir haber programına konuk olarak canlı yayında gelen soruları cevapladı. Piyasaların durumunu değerlendiren ve bu esnada da ev ve araba satın almanın hayalini kuran vatandaşlara çeşitli tavsiyelerde bulunan Uzman Memiş, mayıs ayına dair tedirgin eden yorumlarda bulundu.

Ev Satın Almak İsteyenlerin Dikkatine!

Vatandaşların gram altın, dolar ve euro gibi araçlara yanlış şekilde yatırım yaptığına dikkat çeken Uzman İslam Memiş düşen varlığın alınmasının, yükselen varlığın ise satılmasının mantıklı olduğunu belirtti. Bu şekilde izlenen adımlar aracılığı ile kara geçilebileceğini ifade eden Uzman Memiş, bu esnada “nasılda dolar yükseliyor, ona yatırım yapayım üzerine biraz daha koyar ev alırım” algısının çok yanlış olduğunu savundu.

Ev sahibi olmak isteyen ve bu amaçla da dolara yatırım yaparak kara geçebileceğini düşünen vatandaşlara uyarılarda bulunan Uzman İslam Memiş, doların yükselmesinin ev fiyatlarını da yükselteceğinin unutulmaması gerektiğini söyledi.

“Araç Fiyatları Artacak!”

Ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketleri ve çip krizi sebebi ile zamlanan araç fiyatlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Uzman İslam Memiş, kurların yukarı yönlü hareketlerinin devam edeceğini düşündüğünü, bu sebeple de ithal edilen araç fiyatlarında da yükselme görüleceğini iddia etti.

Mayıs Ayı ile İlgili Uyarı!

Nisan ayında gram altın için kısa süreli düşüş öngörüsünün devam ettiğini dile getiren Uzman Memiş, mayıs ayı içerisinde fırtınaların kopacağını ve piyasaların yükselişlerini giderek hızlandıracağını iddia etti.

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