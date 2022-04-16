Kripto para odaklı bir medya kuruluşu olan Blockwords, önümüzdeki 2 yılda en ciddi ölçülerde büyüme elde edebilecek 7 altcoin alanını paylaştı. Blockwords’e göre bu altcoinler 2024’e kadar yatırımcılarına çok ciddi kazançlar sağlayabilir.

Kripto para piyasaları, 2009 yılında Satoshi Nakamoto’nun Bitcoin’i (BTC) piyasaya sürmesi ile kuruldu. Bitcoin’in piyasaya sürülmesinden bir süre sonra ortaya yeni kripto para birimleri çıkmaya başladı ve bu varlıklar da “altcoinler” olarak adlandırıldı. Yani Bitcoin dışındaki tüm kripto varlıklar altcoin olarak adlandırılıyor. Yatırımcılar da bu altcoinler arasında güvendiklerine, kazanç sağlayacağını düşündüklerine ya da güçlü bir proje olduğuna inandıklarına yatırım yaparak varlıklarını artırmayı hedefliyor. Ancak piyasada on binlerce altcoin bulunduğu için doğru yatırımı yapmak zor olabiliyor. Bu nedenle yön arayan yatırımcılar için, kripto para odaklı bir medya kuruluşu olan Blockwords, 2024’e kadar ciddi kazanç sağlayabilecek 7 altcoin sektörünü ele aldı.

İlk Sırada ETH Layer 2 Projeleri

Blockwords, söz konusu listesinde ilk sırayı Layer 2 olarak bilinen Ethereum (ETH) l2 çözümlerine ayırdı. Bu noktada şirket Arbitrum, Optimism ve Starkware gibi projelere dikkat çekerek toplam kilitli varlık değerlerine vurgu yaptı. Blockwords bu 3 varlığın, değerlerini giderek artırmaya devam edebileceklerini belirtti.

Çoklu Zincir Projeleri

Şirket listede ikinci sırayı ise çoklu zincir projelerine ayırdı. Blockwods’e göre, blok zincirleri arasındaki varlıkların birbirleri ile uyumlu çalışabilirliği toplu kabul için önem taşıyor. Buradan yola çıkan ekip, Ayswap ve Wormhole gibi blok zinciri köprü varlıklarının, geleceğin interneti olarak tanımlanan Web 3.0’ın benimsenmesinde ciddi rol alacaklarını düşünüyor.

Blockwords Ekibinin Listesindeki Diğer Sektörler

Blocwords ekibi listesinde 3. sırayı ise merkezi olmayan depolama sektörüne ayırıyor. Şirkete göre önümüzdeki 2 yıl içinde, bu sektörde bulunan özellikle Filecoin (FIL) ve Arware (AR) projeleri çok ciddi büyümeler elde edecek. Ekip merkezi olmayan özerk organizasyonu (DAO) ve sosyal token’ların potansiyeline güvendiklerini belirtiyor. Son olarak ise Blockwords ekibi sektör listesine Blockchain tabanlı oyunları ekliyor. Bu sektöre dair bir altcoin ismi paylaşmayan ekip, doğrudan bu sektörün 2024 yılına kadar devasa büyümeler elde edeceğine inanıyor.