Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Uysallar 30 Mart tarihinde bizlerle buluşacak. Dizinin özel gösterimi Beyoğlu Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Uysallar 30 Mart tarihinde bizlerle buluşacak. Dizinin özel gösterimi Beyoğlu Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi. Netflix tarafından yayınlanacak olan dizi 8 bölümden oluşacak. Projeye olan ilgi oldukça fazlayken dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Dizinin özel gösterimine gelen başrol oyuncuları; Songül Öden ve Öner Erkan gibi isimler yer alırken, İbrahim Selim, Nilay Yeral ve Umut Yeşildağ'da etkinliğe katılan isimler arasındaydı. Etkinlik öncesinde basın açıklaması yapan Öner Erkan, senaryonun ve ekibin kalitesinin çok yüksek olduğunu belirtti. Etkinlik öncesi konuşan Öner Erken diziyi ilk kez izleyeceği için oldukça heyecanlı olduğunu belirtti. Songül Öden'de etkinlik öncesinde dizi hakkında bazı yorumlarda bulundu. Anne karakterini canlandırdığını ifade eden Songül Öden, "Soyadımız her ne kadar uysallar olsa da pek uysal bir aile olduğunu söyleyemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Dizinin oyuncu kadrosu şu şekilde;

Oktay Uysal (Öner Erkan)

Nil Uysal (Songül Öden)

Berhudar (Haluk Bilginer)

Olcay Uysal (Uğur Yücel)

Ege Uysal (Umut Yeşildağ)

Ece Uysal (Nilay Yeral)

Sofia (Bilyana Jovanovska)

Suat (Serkan Altunorak)

Mert (İbrahim Selim)

Yağmur (Nezaket Erden)

Dizinin konusu Öner Erkan tarafından canlandırılan Oktay Uysal'ın ailesinden gizli bir şekilde punk hayatı yaşamasını anlatmaktadır. Fakat ailesi de Oktay'dan gizli şekilde kendi dünyalarını kurmak istemektedirler. Uysal ailesinin yalanlarla dolu evi içerisindeki yaşamını anlatan dizide aile bireylerinin iç dünyalarını görmekteyiz. Oktay bir hapishane kurmak istemektedir. Dizide anlatılan konuya ilişkin, aileye karşı farklı bir yaşantı sürebilmek mümkün mü? sorusunu kendimize sormaktayız.

Diziye ilginin yüksek olmasıyla birlikte alışılmışın dışında senaryosu ile bizlere kendini sevdirmektedir. Senaryosunun nasıl işleneceği ve oyunculuklarının nasıl olduğunu filmin gösterim tarihinde gözlemleyeceğiz.