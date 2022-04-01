Neftlix Türkiye orijinal yapımları arasında yer alan Uysallar dizisi yayınlanmasının ardından sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Dizinin konusu, oyuncuları ve senaryo gereği dikkatleri üzerine toplayan Uysallar dizisi ile ilgili kişiler izlemeden önce araştırma yapmak istemektedirler. İşte Uysallar Dizisi İzlenir Mi? Uysallar Dizisi Yorumları, Sosyal Medya İncelemeleri.. Detaylar ve daha fazlası haberin geri kalanında yer alıyor.

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Neftlix Türkiye orijinal yapımları arasında yer alan Uysallar dizisi yayınlanmasının ardından sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Dizinin konusu, oyuncuları ve senaryo gereği dikkatleri üzerine toplayan Uysallar dizisi ile ilgili kişiler izlemeden önce araştırma yapmak istemektedirler. İşte Uysallar Dizisi İzlenir Mi? Uysallar Dizisi Yorumları, Sosyal Medya İncelemeleri.. Detaylar ve daha fazlası haberin geri kalanında yer alıyor.

UYSALLAR DİZİ KONUSU

Mimar Oktay Uysal eşi, iki çocuğu ve babasından oluşan ailesinden gizli olarak bir punk hayatı sürmeye başlar. Ancak o sırada ailesi de Oktay'dan gizli kendi dünyalarını kurmanın peşindedir. Uysal ailesinin yalanlarla dolu bir evi, Oktay'ın da inşa etmesi gereken bir hapishanesi vardır.

UYSALLAR DİZİSİ İZLENİR Mİ?

Netflix Türkiye'nin güzel ve kaliteli işlerinin arasına imzasını atan yapımlardan birisi olan Uysallar platformda yerini alarak yayınlandı. Uysallar dizisinde Haluk Bilginer, Songül Öden, Öner Erkan, Uğur Yücel gibi isimler bir arada yer alırken dizi izleyicileri ise bu haber sonrasında oldukça heyecanlandı.

Uysallar dizi ekibinde yönetmen, konu ve oyuncular ile 4/4'lük bir yapım olarak bahsedilirken izleyiciler ise dizi hakkında sosyal medyada oldukça olumlu yorumlar yaptılar. Dizi ile ilgili olumlu yorumlar yer aldığı kadar olumsuz yorumlarda yerini korusa da diziye dair spoiler yemeden incelemelere gursesgazetesi.com adresinden ulaşabilirsiniz.

UYSALLAR DİZİSİ YORUMLARI

Twitter'da @kaderzytn adlı kullanıcının dizi hakkında yaptığı yorum: -"evde mi bir dert var?" -"evde ki kabloların hiçbiri ortada değil, hiçbiri görünmüyor. Hepsi de gayet düzgün. Gizlenmiş bir yer de duruyor. O açıdan bir sorun yok. Ev iyi.” #Uysallar

Twitter'da 5thnowember adlı kullanıcın dizi hakkında yaptığı yorum: Herhalde bugüne kadar izlediğim en iyi Türk yapımı #Netflix dizisi. #Uysallar #netflixtürkiye

Twitter'da @bskculak adlı kullanıcının dizi hakkında yaptığı yorum: Sinirlendiğinde nazikleşen insanlar var mış #Uysallar da gördüm gerçek hayatta hiç karşılaşmadım

Twitter'da @inanguzelgun adlı kullanıcının dizi hakkında yaptığı yorum: Harika oyuncular bir diziyi izletmeye yetmiyor. Yapay diyaloglar, çok sıkıcı bir senaryo hiç keyif vermiyor. #Uysallar