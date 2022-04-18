Yeni dönemde bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlara, 3 özel bankadan müjdeli haber geldi. Akbank, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası, borç kapatma kredisi kampanyalarını resmen duyurdu. İşte bankaların borç kapatma kredisi hizmetlerine ilişkin haberin ayrıntıları…

Gündelik hayat şartlarının, ekonomi piyasalarında gözlenen olumsuz gelişmeler ışığında giderek daha da pahalı bir hale gelmesi, vatandaşların kredi ve kredi kartı kullanımlarına yönelmelerine sebep oldu. Bu esnada geliri sabit olan ancak harcama tutarları artan vatandaşlar, kredi ve kredi kartı kullanımlarından kaynaklı olarak ortaya çıkan borçları ödeyememeye başladılar. Bu neden ile haciz işlemleri ile yüz yüze gelen ülke vatandaşları, uykularını kaçıran borçlarını ödeyebilmek için çözüm yolları araştırmaya başladılar.

Vatandaşların farklı bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmalarına ve bu sayede de mevcut borçlarını yapılandırmalarına olanak sağlayan Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Vakıfbank, yeni dönem borç kapatma hizmetlerinin ayrıntılarını paylaştılar.

Yapı Kredi Bankası Borç Kapatma Hizmeti 2022

Yapı Kredi Bankası, farklı bankalara olan kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşların borçlarını üstlendiğini ve bu kapsamda borç kapatma kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. Söz konusu hizmetin azami vade sayısı 36 ay olarak belirlenirken, aylık ortalama faiz oranı yüzde 2,94 olarak bildirildi.

Akbank Borç Kapatma Hizmeti 2022

Emekli müşterileri için geliştirmiş olduğu emekli promosyonu kampanyası ile adından söz ettiren Akbank, farklı bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarından ötürü bunalan vatandaşlara borç kapatma kredisi hizmeti sunacağını bildirdi. Söz konusu kampanyanın azami vade sayısını 36 ay, faiz oranını ise yüzde 2,76 olarak belirlendi.

Vakıfbank Borç Kapatma Hizmeti 2022

Kamu bankalarından biri olan ve bu yıl 68’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Vakıfbank, kutlamalar kapsamında geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasının borç kapatma hizmeti olarak da değerlendirilebileceğini belirtti. Bankanın geliştirmiş olduğu hizmetin azami vade sayısı 36 ay, aylık faiz oranı yüzde 1,55 olarak belirlendi. 40 bin TL’lik kredi hizmeti karşılığında ödenecek olan aylık taksit tutarı, 1.534,25 TL olarak hesaplandı.