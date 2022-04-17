Esnek taşıt kredisi veren ING Bank, 8 yaşındaki araçlar için de kredi veriyor. Birçok bankaya göre müşterilerine daha çok avantaj sunan ve ikinci el araç satın alımını da destekleyen ING Bank, %2,09’dan başlayan faiz oranı ile de dikkat çekiyor.

ING Bank’ın sunduğu taşıt kredisi, son derece kullanışlı özelliklere sahip. Tüketicilere rahat geri ödeme şansı sunmasının yanı sıra verdiği miktarlar ile de ayrıcalık tanıyor. ING Bank kullanan herkes kendini şanslı hissederken ortaya çıkan düşük faiz oranları da bu şansı ikiye katlamayı başarıyor. Araç kaskosunun bankadan yapılmasını sağlayan ING Bank, müşteri memnuniyetini önemseyen bankalar arasında yer alıyor.

ING Bank Taşıt Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

ING Bank taşıt kredisi almak isteyenler başvurularını istedikleri ING kanalından yapabilir. ING Bank’ın tüm bankacılık platformları başta olmak üzere şubeden yapılan başvurular da kabul edilmektedir. İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık için hali hazırda ING müşterisi olunması gerekmektedir. Bankadan ve internet sitesinden işlem yapılacak ise müşteri olmadan hemen başvuru gerçekleştirilebilir.

ING Bank Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

ING Bank taşıt kredisi için %2,09’dan başlayan faiz oranları ile kredi vermektedir. ING Bank’ın vade süresi arttıkça faiz oranını da paralel şekilde arttıran bankalardan biridir. En yüksek vade için uygulanan faiz oranı %60’tır. Faiz oranını düşürmek isteyenler bankanın kampanyalarını takip edebilecekleri gibi vadeyi de kısa tutabilirler.

ING Bank En Fazla Ne Kadar Taşıt Kredisi Veriyor?

ING Bank taşıt kredisi veren bankalar arasında önemli bir yer tutuyor. Bunun sebebi ise bankanın vade, faiz ve tutar oranlarının birçok bankaya göre daha kapsayıcı olması. ING Bank 2. el araçlar ve sıfır kilometre araçlar için 50 bin Türk lirasına kadar kredi vermektedir.

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ING Bank Taşıt Kredisi En Uzun Vade Oranı Ne Kadar?

ING Bank taşıt kredisi en düşük vade 12 ay, en yüksek vade uzunluğu ise 60 ay olarak belirlenmiştir. Birçok bankaya göre daha yüksek vade vermesi ile ön plana çıkar.