Kripto para piyasalarının en popüler analistlerinden biri olan Suppoman, Nisan ayında büyük kazanç sağlama potansiyeli olduğunu düşündüğü altcoinleri paylaştı.

Kripto para piyasaları, geçtiğimiz yıl Nisan ayında, o döneme kadarki en yüksek seviyelerini görmüştü. 14 Nisan 2021’de, ABD’nin en büyük kripto para borsası olan Coinbase, teknoloji şirketlerinin halka arz olduğu Nasdaq borsasında listelenmişti ve bununla birlikte aynı gün Bitcoin de 64 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak tüm zamanların fiyat rekorunu kırmıştı. Coinbase gelişmesinin yanı sıra uzmanlar, uzun zamandır Nisan aylarının kripto para piyasaları adına verimli bir ay olduğu yönünde görüş bildiriyordu. Ancak Nisan 2022 döneminde bu öngörü başarılı olmadı. Düşüş eğiliminin hakim olduğu Nisan 2022 dönemi adına bir kritik tahmin de bu kez piyasaların en ünlü analistlerinden biri olan Suppoman’dan geldi. Ünlü analist, Nisan ayında büyük kazanç sağlama potansiyeli olduğunu düşündüğü altcoinleri paylaştı.

Analistin İlk Sırasında Moonbeam (GLMR) Var

Ünlü analist, söz konusu listesinde ilk sırayı Moonbeam’e ayırdı. Analiste göre Moonbeam, bir sonraki Polygon’a (MATIC) olabilir. Moonbeam, Polkadot (DOT) üzerinde Ethereum (ETH) ile uyumlu bir akıllı sözleşme parachain’i olarak hizmet veriyor. Analiste göre Moonbeam’in geleceği oldukça parlak ve proje, Nisan ayında yatırımcısına ciddi kazançlar sağlayabilir.

Analistin 2. Sırasında Saito (SAITO) Var

Analist listesinde ikinci sırayı ise Saito’ya (SAITO) ayırdı. Saito ise doğrudan tarayıcılarda çalıştırılan, bir Web 3.0 Vakfı hibe projesi olarak hizmet veriyor. Suppoman’a göre Saito, Ethereum ağındaki sorunlara bir çözüm getirebilir. Analist, bu etkenlerden yola çıkarak Saito’nun ciddi kazançlar sağlayabileceğini düşünüyor.

Analistin 3. Sırasında Immutable X (IMX) Var

Suppoman söz konusu listesinde 3. sırayı ise Immutable X’e ayırdı. Analist, Immutable X’in de tıpkı Moonbeam gibi ilerleyen dönemlerde bir sonraki Polygon olabileceğini düşünüyor. Immutable X ise Etherem ağındaki NFT’ler (non fungible token) için ilk katman 2 çözümü olarak hizmet veriyor. Projenin arkasındaki ekip, Immutable X’i “Ethereum’un daha çevre dostu çözümü” olarak tanımlıyor. Usta analiste göre Immutable X de Nisan 2022 döneminde yatırımcılarına çok ciddi kazançlar sağlayabilir.