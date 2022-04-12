Geçtiğimiz hafta sonu 15.000 kişinin E-Devlet bilgilerinin çalındığı ve vatandaşların mağdur edildiği ortaya çıkmıştı. Siber hırsızlar şimdi de ünlülerin ev adresleri ve telefon numaralarına göz dikti. Peki; ünlülerin ev adresleri ve ünlülerin telefon numaraları sızdırıldı mı?

E- Devlet hesap bilgilerinin ele geçirildiğini, ünlülerin ev adresleri ve telefon numaralarının sızdırıldığı yönünde yapılan paylaşımlar sosyal medya gündemine düştü. Son dakikalarda yapılan paylaşımlar kullanıcıların dikkatini çekti. Ünlülerin ve sosyal medya fenomenlerinin E- Devlet hesaplarına yapılan saldırı ile T.C. Kimlik bilgilerinden ev adreslerine, banka bilgilerinden telefon numaralarına kadar pek çok bilginin sızdırıldığı iddia ediliyor. Güvenilir sosyal medya fenomenleri ve sayfalar tarafından yapılan paylaşımlar, sosyal medyada yer alan iddiaların gerçekçiliğini artırdı.

Fenomenlerden Paylaşım

Teknoloji yazarlarından influencerlara kadar pek çok kişinin yaptığı paylaşımlar, iddiaları destekledi. Ünlü teknoloji yazarı ve YouTuber Mesut Çevik'in yaptığı paylaşımda; "E-Devlet 2022 verileri sızmış deniyor. Kimlik fotoğraflarına ve güncel adreslere kadar her şey var. Bilgisi olan bana ulaşsın." ifadeleri yer aldı.

Yıllardır gerek YouTube tarafında gerekse diğer sosyal medya platformlarında ürettiği içeriklerle tanınan "TAA" ismiyle bilinen Ekin Kollama ise Mesut Çevik'in paylaşımına yorum yaptı. Kollama'nın yorumu "Abi gerçek mevzu olabilir kimlik fotoğrafları ve güncel numaralar geziyor internette. Numaralar sınıflandırılmış bile." şeklindeydi. Ayrıca Kollama yorumuna bir de ekran görüntüsü ekledi.

Yorumunu paylaştığı ekran görüntüsü ile destekleyen Kollama'nın ardından Röportaj Adam olarak tanınan ünlü YouTuber Mahsun Karaca'dan cevap geldi.

Esprili bir dille Kollama'ya cevap veren Karaca'nın yorumu çok sayıda retweet aldı.

Erdoğan'ın Kimliğinin De Sızdırıldığı İddia Ediliyor!

Sosyal medyada ve Whatsapp gruplarında paylaşılan görsellerden özellikle ikisi dikkat çekti. Pek çok siyasinin bilgilerinin çalındığı iddia edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mit Müsteşarı Hakan Fidan'ın da kimlik bilgilerinin paylaşıldığı iddia ediliyor. Gerçekliği kesinlik kazanmayan kimlik fotoğrafları sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İbrahim Haskoloğlu'nun "Yaklaşık 2 ay önce yayındayken bana bir hacker grubu ulaştı. E-Devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hala da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil." sözleriyle yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Paylaşılan kimlik fotoğraflarının gerçekliği ile ilgili henüz resmi kişi ve kurumlardan herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.