ünlü market zinciri çürük meyveyi %50 ucuza satmak için raflara çıkardı. Sosyal medyada gündeme gelen bu olay ile birlikte vatandaşlar eleştiriye başladı. İşte olgunlaşmış meyve fiyatları...

Son dönemlerde gelen zamlarla birlikte meyve, sebze alışverişi ateş pahası olmuş durumda. Bu durum vatandaşı bir hayli zorlarken ünlü market zincirinden gelen girişim görenlerin ağzını zaçık bıraktı. ''Olgunlaşmış meyve, sebze'' adı altında o ürünleri %50 daha ucuza sattı! O ünlü market zinciri hangisi?

Türkiye'nin en ünlü market zincirlerinden biri olgunlaşmış meyve sebze satışına başladı. Söz konusu meyve ve sebzelere kıyasla %50 daha ucuza satılan yiyecekler görenlerin ağzını açık bıraktı. Sosyal medyada çok konuşulan bu olayın perde arkası bakın neydi...

Market Meyve, Sebze Fiyatları

Son zamanlarda gelen zamlar ile birlikte yaşam oldukça zorlaştı. Vatandaşın en çok dert yandığı konulardan birisi de yiyecek ihityaçları oldu. Hem pazarda hem de marketlerde oldukça pahalılaşan yiyecek ihtiyaçları için ünlü market zincirinden beklenmedik bir girişim geldi.

Dolar kurunun yükselmesi ve enfaslayonun artması ile birlikte hayat oldukça zorlaşmıştı. Art arda gelen zamlar sonrası vatandaş yiyecek ihtiyaçlarını karşılamada zorluk çekmeye başladı. Özellikle de yiyecek anlamında hayatımızı devam ettirmek adına zorunda olduğumuz alışveriş listesi vatandaşın en çok konuştuğu ve eleştirdiği konular arasında yer aldı. Ünlü market zincirinin hem pahalılığa hem de alım gücüne ilgi çeken o hamlesi sosyal medyada çok konuşuldu.

Özellikle de temel ihtiyaç listesinde yer alan gıda alışverişi mutfak ekonomisini bir hayli zorlarken ünlü market zinciri olgunlaşmış meyve, sebze adı altında abazı ürünleri %50 daha ucuza satmaya başladı.

20 Yıllık Zirve Enflasyon

Fiyatlarda görülen artış enflasyona da yansımış durumda. Mart ayında enfaslasyona bakıldığında 5,64'lük bir artık görülürken yıllığa bakıldığında bu rakam 61,14 olarak hesaplandı. Enflasyonun son 20 yılda gördüğü en yüksek rakam bu oldu.

Sosyal medya tarafından eleştirilen o konu olgunlaşmış meyve oldu. Olgunlaşmış meyve, sebze adı altında satılan çürük yiyecekler %50 daha ucuza vatandaşa satılmak üzere raflara çıktı.