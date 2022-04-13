Kripto para piyasalarında bir kez daha Bitcoin (BTC) öncülüğünde düşüş hareketliliği görülüyor. Düşüşleri değerlendiren kripto para analisti Benjamin Cowen, kritik yorumlarda bulundu ve piyasa değerlendirmesi yaptı.

Kripto para piyasaları günlerdir oldukça hareketli seyrediyor. Volatilitenin arttığı son dönemlerde Bitcoin’in (BTC) aşağı yönlü harekete geçmesi, piyasa genelinde de benzer fiyat hareketlerinin görülmesine neden oldu. Altcoinler genelinde görülen düşüş hareketleri sonrasında piyasada endişe de artarken, kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği analistlerden biri olan Benjamin Cowen, Youtube kanalında piyasa görünümünü değerlendirdi ve Bitcoin’in olası fiyat hareketlerini yorumladı. Bitcoin fiyatı adına aşağı yönlü olası kırılmalara da değinen Cowen, Bitcoin’in hangi fiyat seviyelerinde bir dip bölgesi oluşturabileceğine ilişkin olarak da fikirlerini paylaştı.

Ünlü Analistten Kritik Değerlendirme

Ünlü analist Bitcoin’in teknik görünümünü değerlendirdiği analizinde, BTC için kısa vadede 39 bin dolar seviyesinin oldukça önemli olduğunu ifade etti. Bu fiyat seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde Cowen, Bitcoin’in uzun süreli bir akümülasyon sürecine girebileceğini öne sürdü. Paylaşımında göreceli güç endeksine (RSI) ve güncel fiyat göstergelerine de değinen Cowen, Bitcoin’in bu olası fiyat kırılmasını yaşaması durumunda 28 bin dolar ile 35 bin dolar seviyeleri arasında bir dip bölgesi oluşturabileceğini de dile getirdi. Analiste göre Bitcoin’in 39 bin dolar seviyesine inmesi ve bu bölgede aşağı yönlü bir kırılma yaşaması, 28 bin dolar seviyesine kadar bir geri çekilmenin ve uzun vadeli bir akümülasyon sürecinin önünü açabilir.

Bitcoin ve Ethereum’da Son Durum

Son dönemlerde aşağı yönlü hareketlerini hızlandıran Bitcoin, önceki haftayı yükseliş eğiliminde tamamlamış ve ardından geçtiğimiz haftayı da düşüş eğiliminde ve durgun şekilde tamamlamıştı. Yeni haftaya ise düşüş eğilimi ile giriş yapan Bitcoin, 12 Nisan Salı günü gelen düşüşler ile 40 bin dolar seviyesinin altına sarkmıştı. Gelen bu düşüşler sonrası hafta ortasında toparlanma gösteren Bitcoin, yazım sırasında CoinMarketCap verilerine göre 40 bin 142 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin’in fiyat performansına yakın bir performans ortaya koyan Ethereum (ETH) ise 3 bin dolar seviyesinin üzerinde hareket ediyor.