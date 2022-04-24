Türkiye'de milyonlarca öğrencinin merak ettiği konular arasında yer alan KYK kredi ve burs ödemeleri son sınıf öğrencileri için çok sık araştırılmaya başlandı. Üniversite son sınıf öğrencileri Haziran ayında KYK kredi ve burs alabiliyor mu?

Türkiye'de milyonlarca öğrencinin merak ettiği konular arasında yer alan KYK kredi ve burs ödemeleri son sınıf öğrencileri için çok sık araştırılmaya başlandı. Öğrencilere devlet tarafından üniversite dönemlerinde verilen KYK kredi ve burs ödemeleri son sınıf öğrencilerinin birtakım araştırmalar yapmasına sebep oluyor. Öğrenciler devlet tarafından geri ödemeli veya geri ödemesiz aldıkları KYK kredi ve burs ödemelerinin Haziran ayında yatıp yatmadığını araştırıyor.

Üniversite kazanan öğrencilerin okula başlamalarının ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yaptıkları geri ödemeli ve geri ödemesiz burs başvuruları okudukları dönemlere göre ödenmektedir. 4 senelik bir üniversite okuyan öğrencinin 4 sene boyunca almak için sözleşme imzaladığı KYK kredi ve burs ödemeleri son sınıfa geldiklerinde Haziran ayında yatıp yatmadığı merak ediliyor.

KYK KREDİ VE BURS HAZİRAN AYINDA YATIYOR MU 2022?

Geçtiğimiz senelerde Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından uzun yıllar devam ettirilen kararlar değişikliğe gitmişti. Son sınıf üniversite öğrencileri okullarının bitmesinin ardından Eylül ayına kadar almaya devam ettikleri KYK ödemeleri geçen sene değişen karar ile birlikte Haziran ayına çekilmişti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılan açıklama ile birlikte son sınıf öğrencileri artık Eylül ayına kadar ödeme almaya devam edemeyecek. Yapılan açıklamada KYK ödemelerinin son sınıf öğrencileri için Haziran ayı ile birlikte tamamlandığı belirtildi. İşte KYK tarafından üniversite öğrencileri için yapılan açıklama..

"Kurumumuz tarafından yapılan burs/kredi ödemeleri öğrencilerin normal öğrenim sürelerince yapılmaktadır. 2016-2017 öğretim yılı itibariyle normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerimizin burs/kredi ödemesi Haziran ayı itibariyle sona erecektir.

2016-2017 öğretim yılı Haziran ayı itibariyle normal öğrenim süresinin tamamlayan öğrencilerimiz geri ödemelerini kyk.gsb.gov.tr adresinde yer alan kredi borç sorgulama ekranından takip edebilirler.

Mevzuat gereği kredi borçları, öğrenciye ödenen kredi miktarına Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilir.

Öğrenciye ödenmeyen tutarlar geri ödemeye dahil değildir."

Öğrenciler bu sene Haziran ayında ki KYK ödemelerini almalarının ardından kredi ve burs ödemesi daha alamayacak. Harçlık avans kullanan öğrenciler ise Mayıs ayında aldıkları kredi ile Haziran ayını almış olacak.