Ekonomik şartların bazı faktörlere bağlı olarak giderek zorlayıcı bir hale gelmesi, eğitim gören çocuğa ya da çocuklara sahip olan ailelerin eğitim masraflarını karşılamakta güçlük çekmelerine yol açtı. Bu noktada devreye giren devlet kurumu, ilgili şartların sağlanması durumunda her öğrenciye aylık burs ödemelerinin yapılacağını bildirdi.

Yeni dönemde ihtiyaç sahibi olan ailelerin çocuğuna ya da çocuklarına burs hizmeti sunacağını açıklayan kaymakamlıklar, güncellenen asgari ücret tutarına göre tekrar hesaplamış oldukları burs miktarlarını kamuoyu ile paylaştılar.

Kaymakamlık Bursu Nedir?

Kaymakamlık bursu, her il içerisinde bulunan kaymakamlık yönetiminin eğitim hayatını sürdürürken nakit desteğine ihtiyacı olan ailelere ve öğrencilere sunduğu hizmetlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hususta kayıtlı olunan öğrenim programına göre farklı burs tutarları, her ay öğrencilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

2022 yılının gelmesi ile birlikte artan asgari ücret doğrultusunda zamlanan kaymakamlık bursları, güncel halleri ile kamuoyuna duyurulmuştur. Buna göre kaymakamlıkların öğrencilere sundukları burs hizmetleri için belirlemiş oldukları tutarlar şu şekildedir:

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine verilen burs tutarı: 500 TL

Lise ve lisans öğrencilerine verilen burs tutarı: 456- 900 TL

Kaymakamlık Bursu Başvuru Şartları Nelerdir?

Ülke kaymakamlıklarının ilkokul, lise ve üniversite öğrencileri için sağlamış olduğu burs hizmetinden yararlanılabilmesi için sahip olunması gereken başvuru kriterleri açıklanmıştır. Buna göre eğitim hayatı sırasında maddi yetersizlik çekmemek için kurumun burs hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin sağlamaları gereken şartlar şu şekilde belirlenmiştir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Aktif bir eğitim hayatına sahip olmak ve okulların örgün programlarında eğitim alıyor olmak

Sosyal güvenceye sahip olmamak

Derslerinde başarılı olmak

Dahil olunan aile içerisinde kişi başına düşen aylık gelirin mevcut asgari ücretin 3’te 1’inden fazla olmaması

İlgili il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

Kaymakamlık Burslarına Nasıl Başvuru Yapılır?

Kaymakamlıkların öğrenim düzeyine göre değişiklik gösteren tutarlarda sağladıkları burs hizmetinden yararlanabilmek için kaymakamlık binalarına şahsen müracaat edilmesi gerekmektedir. Binaların içerisinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları reşit olan öğrencilerin başvurularını kendilerinden, reşit olmayan öğrencilerin başvurularını ise ailelerinden kabul etmektedir. Kurum, ilgili şartları sağlayan tüm öğrencilerin başvurularını değerlendirmeye almaktadır.