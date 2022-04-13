Son zamanların en çok tartışılan ismi Ümitcan Uygun gündemden düşmüyor. Son olarak Esra Hankulu cinayetiyle gündeme gelen Ümitcan Uygun davasının sonucu belli oldu. Ümitcan Uygun'un en yüksek cezayı almasını bekleyen pek çok kişi bu habere gözlerini çevirdi. Ümitcan Uygun Kaç Yıl Ceza Aldı? Ümitcan Uygun Esra Hankulu Olayı...

Geçtiğimiz sene Ankara'da hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü ile ilgili açılan davanın sonucu belli oldu. Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünün ardından Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C.'nin aldığı ceza belli oldu. Dellileri saklama nedeninden dolayı Furkan G. ve Dilan C. 1 ay 6 gün hapis cezasına çarptırılırken Ümitcan Uygun 10 yıl hapis cezasına çarptılırıldı.

Ümitcan Uygun Ümitcan Uygun, ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan 10 yıl hapis cezası yerken yeniden sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Davaya Esra Hankulu'nun ailesi de katılırken Ümitcan Uygun cinayet işlemediğini söyledi.

Esra Hankulu'nun Acılı Ailesi Davaya Katıldı!

Ankara'da bir dönem şüpheli ölümüyle konuşulan ve cinayet iddiaları gündeme gelen Esra Hankulu'nun ailesi de mahkemeye katıldı. Acılı aile sosyal medyada çok konuşulurken Ümitcan Uygun'un söyledikleri görenlerin ağzını açık bıraktı.

Bugün itibari ile karar duruşması görülen davada Ümitcan Uygun son sözlerini söyledi. Uygun “Doğru bir tanedir. Er ya da geç her şey ortaya çıkacak. Ben kimseyi öldürmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum takdir mahkemenin” dedi. Bir önceki duruşmada ''kasten adam öldürme'' suçundan yargılanan Ümitcan Uygun için savcı mütalaa vermişti. Bugün mahkemede karar duruşması görüldü ve Ümitcan Uygun' ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ sebebiyle 10 yıl hapis cezası verildi.

Esra Hankulu Nasıl Öldü?

Geçtiğimiz sene 3 Ağustos tarihinde Mamak ilçesinde Akdere semtindeki evinde ihbar üzerine ekiplerin cansız bedenine ulaştığı 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun hayatını kaybettiği anlşaılmıştı. Olay gecesi Esra Hankulu'nun evinde kalan Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alınmıştı. Hakkında müebbet hapis istenen Ümitcan Uygun 10 yıl hapis cezası aldı.