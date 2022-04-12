Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir televizyon programında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na yönelik bazı söylemlerde bulundu. Bu söylemler üzerine Karaismailoğlu tarafından İmamoğlu'na tazminat davası açıldı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir televizyon programında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na yönelik bazı söylemlerde bulundu. Bu söylemler üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunarak hakkında 250.000 TL’lik manevi tazminat davası açtı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nı hedef alarak bazı açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu programda toplu taşımaya yapılan zam hakkında konuşarak, yapılan zamların İETT’nin ve esnafların yararına olduğunu söyledi. İmamoğlu konuşmasına devam ederken Karaismailoğlu’nu hedef alarak "Hayatında bekçi kulübesi dikmemiş bir arkadaş 'Atatürk Havalimanı konusu kapandı' diyor" ifadelerini kullandı.

Halk TV’de sunucunun sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı’nın yaptığı “Biz diyoruz ki bizimle hizmette yarışsınlar. Başkalarının yaptığı hizmete çökme gayreti var. Rahatsız oluyoruz. Şu anda belediyenin yaptığı daha önce başlamış hatlardı”, “Atatürk Havalimanı işi bitti, hikayesi kapandı” açıklamalarına yönelik sert yanıtlar vermişti. Bu sözler üzerine bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu mahkemeye başvurdu.

Karaismailoğlu, İstanbul nöbetçi Asliye Ceza Hukuk Mahkemesi’nde sunduğu dava dilekçesinde "Ekrem İmamoğlu, müvekkilimin kişilik haklarına yönelik asılsız iftira içeren iddialarda bulunarak kişilik haklarını ağır şekilde kamuoyu önünde küçük düşürme maksadıyla ihlal etmiştir" ifadeleri kullanıldı. Ekrem İmamoğlu’nun iddiaları belgeyle destekleyemediği belirtilerek kastının iftira olduğu yönünde olduğu öne sürüldü. İmamoğlu'nun kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalıştığı da vurgulandı. Bu gerekçeler nedeniyle dilekçede 250.000 TL’lik manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan tahsil edilmesi talep edilerek dava süreci başlatıldı. Önümüzdeki süreçte İmamoğlu’ndan açıklama yapması bekleniyor.