Ukrayna-Rusya mücadelesinin bitmesi beklenirken yeni sıcak gelişmelerin olması savaşı daha da alevlendiriyor. Ukrayna'nın Rusya topraklarına ilk saldırısı gerçekleşti. İşte detaylar..

Ukrayna-Rusya mücadelesinin bitmesi beklenirken yeni sıcak gelişmelerin olması savaşı daha da alevlendiriyor. Ukrayna'nın Rusya topraklarına ilk saldırısı gerçekleşti. İşte detaylar..

Sıcak gelişmelerin yaşandığı Ukrayna-Rusya mücadelesinde bu sefere Ukrayna saldırıda bulundu. Açıklanan bilgilere göre Rusya’nın Belgorod şehrinde bir yakıt deposu Ukrayna tarafından vurulduğu belirtiliyor. Bu bilgilere göre tarafların savaş boyutu artarak Rus topraklarına da savaşın yansıyacağı belli oldu.

Rusya’nın başlatmış olduğu savaşta işgal hareketleri devam ederken, Ukrayna ordusunun son günlerde direniş hareketlerini güçlendirerek sahada bunun sonuçlarını aldığı görülmekte. Savaşın seyri Ukrayna savunmalarının daha büyük direniş güçleriyle birlikte karşı tarafa da eylemde bulunmasıyla daha da kızışacak gibi görülüyor. Yapılan açıklamalara göre geçtiğimiz gece ilk kez Ukrayna tarafından Rusya bölgesine saldırı gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Rusya’nın Belgorod şehrindeki yakıt deposunun Ukrayna helikopterleri tarafından vurulduğu bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan videolara göre Ukrayna helikopterlerinin yakıt deposunu vurduğu ve sonrasında bölgeden uzaklaştıkları görülmekte.

Ukrayna Tarafından Doğrulanmadı

Medyaya yansıyan görüntüler henüz Ukrayna yetkilileri tarafından onaylanmamış durumda. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, saldırının Ukrayna tarafından gerçekleşip gerçekleşmediğini söyleyemeyeceğini belirtti. Ukrayna-Rusya mücadelesinde ilk defa Rus topraklarına saldırı gerçekleştiren Ukrayna, henüz saldırıyı kendisinin yaptığını resmi olarak açıklamadı. Ukrayna’nın yapmış olduğu saldırı ilk olarak Rus vali Vyaçeslav Gladkov tarafından duyuruldu. 24 Şubat’ta Rusya tarafından başlatılan saldırılar karşısında Ukrayna ilk saldırısını gerçekleştirmiş durumda.

Rusya valisi Gladkov, helikopterlerin alçak hava sahasından uçarak sınıra 35 kilometre uzaklıktaki tesisin vurulduğunu ifade etti. Saldırı sonrasında açıklamalarda bulunan Kremlin, Ukrayna tarafından gerçekleştirilen bu saldırının Kiev’le yapılan barış görüşmelerinin sürmesinde “rahat koşullar yaratmadığını” ifade etti. Ukrayna güçlerinin yaptığı saldırıya karşılık Rusya hükümetinin nasıl bir karşılık vereceği merak konusu olmuş durumda. Müzakere sürecinde yapılan bu saldırıdan sonra ateşkes yapılmasının daha uzun süreçler alacağı görülmekte.