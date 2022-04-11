Özellikle son dönemin parlayan isimlerinden olan Uğur Aslan ekranlara yeni dizisi ile geliyor. Son olarak oynadığı dizi ile birlikte çok konuşulan Uğur Aslan'ın yeni programı sosyal medyada gündem oldu. Peki Uğur Aslan'ın yeni programının adı nedir?

Son dönemde oynadığı dizilerin yanı sıra katıldığı programlar ile adından söz ettiren Uğur Aslan'ın yeni programı ile ekranlarda yer alacağı öğrenildi. Bunu üzerine sosyal medyada Uğur Aslan gündem haline geldi. Yeni programının konseptinin yanı sıra ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Uğur Aslan kimdir?

Uğur Aslan Kimdir?

Hatay doğumlu olan Uğur Aslan, 50 yaşında dizi, tiyatro ve sinema oyuncusudur. 2005 senesinden bu yana tv dizilerinde yer alan Aslan, pek çok başarılı dizide yer almıştır. Fakat özellikle son olarak komser rolünde oynadığı "Yargı" dizisinde sosyal medyada en çok konuşulan oyuncular arasına girmiştir. Dizi oyunculuğunun yanı sıra uzun soluklu tiyatro performansları ile de başarılı oyunculuğunu kanıtlamıştır. Oyunculuğun yanı sıra müzik ile de ilgilenen Uğur Aslan, katıldığı programlarda söylediği şarkılar ile de gündem haline gelmiştir.

Uğur Aslan'ın Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin bulunduğu program "Şarkılar Bizi Söyler" programındaki performansı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Oyunculuğunun yanı sıra sesi de son derece başarılı bulundu. Yapımcıların da ilgisini çeken bu performans sonucu Uğur Aslan kendi programını yapmaya karar verdi. Peki Uğur Aslan'ın yeni programanın adı ne olacak?

Uğur Aslan'ın Yeni Programı Ne Olacak?

"Afara" adındaki yeni programı ile ekranlara gelecek olan Uğur Aslan, 8 kişiden oluşan bir arabesk orkestrası ile canlı yayında şarkılar söyleyecek. Fakat bu program diğerlerinden oldukça farklı bir konsepte sahip olacak. "Afara: Bir Arabesk Müzikali" adlı program ile ekranlarda farklı bir seyir keyfi sunmaya hazırlanan Aslan, canlı performansların yanı sıra ünlü isimleri de ağırlayacak. Peki Afara ne demek?

Afara Ne Demek?

Afara kelimesinin birden fazla kelime anlamı vardır. İlk anlamı "Harman yerinde toprağa karışan taneler" olan Afara, programda ise farklı bir anlamı taşımaktadır. Arabesk müzik kültürüne gönderme yapan anlamı, günümüzde afara kalmış olan arabesk, gazino ve kültüre gönderme yapmaktadır. Bu bilinç ile programa isim veren Uğur Aslan, yeni programında arabesk şarkılar ile performanslar canlandıracak.