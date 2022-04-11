Show TV ekranlarının en sevilen dizisi Üç Kuruş'ta tüm izleyenleri gözyaşlarına boğan bir vurulma anı gerçekleşti. Üç Kuruş dizisinin sevilen oyuncusu Leyla'nın vurulması herkesi üzdü. Peki Üç Kuruş Leyla Öldü mü? Üç Kuruş Leyla Diziden Çıkacak mı? Aslıhan Malbora Diziden Çıkacak mı? işte detaylar...

Show TV ekranlarının vazgeçilmez dizisi Üç Kuruş yine birbirinden heyecanlı bölümleriyle ekrana gelmeye devam ederken tüm izleyenleri üzüntüye boğan bir olay yaşandı. Çok yakıştırılan ve evlenmesi beklenen çiftin düğününde gerçekleşen vurulma sahnesi izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Dizide Aslıhan Malbora'nın hayat verdiği Leyla karakterinin vurulma anı pek çok kişide ''Ölecek mi?'' sorularının da gelmesine neden oldu. Üç Kuruş dizisinin sevilen karakteri Leyla öldü mü?

Başrollerinde Ekin koç, Aslıhan Malbora, Nesrin Cevadzade ve Uraz Kaygılaroğlu'nun bulunduğu Üç Kuruş dizisinde beklenmeyen olaylar art arda gelmeye devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana oldukça sevilerek izlenen dizide en sevilen karakterin vurulma anı sosyal medyada gündem oldu.

Aslıhan Malbora Diziden Çıkacak mı?

Hem TV ekranlarında hem de sosyal medyada gündemden düşmeyen dizinin en sevilen karakterinin vurulması görenlerin ağzını açık bıraktı. Oyunculukların yanı sıra farklı senaryosuyla da çok sevilen dizide Leyla karakterinin vurulması bazı sorularıda beraberinde getirdi.

Hem güzelliği hem de oyunculuk konusundaki başarısıyla gündemden düşmeyen Aslıhan Malbora Leyla karakteriyle çok konuşulmuştu. Dizinin başından bu yana Leyla karakterini izleyiciye sevdirmeyi başaran Aslıhan Malbora'nın diziden çıkacağı konusu gündeme bomba gibi düştü. Üç Kuruş 22. bölüm fragmanında düğününde vurulduğu anlarla gündeme gelen Aslıhan Malbora sosyal medyayı ikiye böldü.

Üç Kuruş Leyla Ölüm Sahnesi

Bu vurulma sahnesinin ardından kimileri ''Ölmeyecek'' derken kimileri de ''bence farklı bir diziyle anlaşma yaptı. Üç kuruş kadrosundan çıkacak'' dedi. Üç Kuruş 22. bölüm fragmanında neler yaşandı daha detaylı inceleyelim.

Bu akşam Show TV ekranlarında yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak olan Üç Kuruş dizisinde Leyla ve komiserin düğününde beklenmedik bir olay gerçekleşti. Leyla'nın düğünde dans ettiği sahnede düşmanları tarafından silahla vurulması ''öldü mü?'' sorularını da beraberinde getirdi. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan Üç Kuruş'ta Leyla'nın ölüp ölmeyeceği henüz bir kesinlik kazanmasa da güzel oyuncu Aslıhan Malbora'nın diziden çıkacağına dair ortaya atılan iddialar da gecikmedi. Bu akşam yayınlanacak olan Üç Kuruş 22. bölüm ile Aslıhan Malbora'nın dizideki akıbeti belli olacak.