Ekranların sevilen dizisi Üç Kuruş, her geçen hafta heyecanlı bölümleri ile izleyiciyi ekranlara kilitlemeyi başardı. Leyla karakterinin vurulma sahnesinden sonra diziden bomba olay bu bölümde geldi. Peki Üç Kuruş dizisi Şesu öldü mü?

Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan ve başarılı oyuncu Uğur Yıldıran'ın hayat verdiği Şesu karakteri son derece dikkat çekmişti. Diziye özellikle eğlence katan karakter, dizinin önemli karakterleri arasında görülmekteydi. Son bölümde ise Şesu karakteri hakkında şok bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Son bölümde Leyla'nın vurulma sahnesi ile gündeme bomba gibi düşen dizi bu defa Şesu karakteri ile gündeme geldi. Önemli karakterler arasında yer alması ve izleyiciler tarafından sevilmesi, dizideki sahnenin önemini daha da artırmaya yetti. Peki Üç Kuruş dizisi ve Şesu karakteri kimdir?

Üç Kuruş Dizi Konusu

Roman mahallesinde geçen hikaye, o bölgenin koruyucu ve bir komiserin çatışmasını konu almaktadır. Çıngıraklı adındaki roman mahallesinde kendi özgü yapısı bulunan mafya tipler bulunmaktadır. Hem mahallenin koruyucusu görevi gören hem de dizinin başrolü olan Kartal karakteri dizinin en önemli karakterlerinden biridir. Gözü kara ve kural tanımaz olarak bilinen Efe komiser ise Kartal'ı yakalamak için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Fakat bir cinayet haberi her şeyi altüst eder.

Üç Kuruş Şesu Karakteri Kimdir?

Mahallenin koruyucusu olan Kartal'ın sağ kolu Şesu, oldukça eğlenceli bir karakterdir. Dizide önemli pek çok rolünün bulunmasının yanı sıra kötü bazı özellikleri de bulunmaktadır. Özellikle içki, kumar, para gibi eğlencelere düşkün olan Şesu'nun en büyük aşkı ise dansöz Peri, yani Perihan'dır.

Son bölümde yaşanan olaylardan sonra Şesu karakteri sosyal medayada bir kez daha gündem haline geldi. Fakat bu defa eğlenceli replikleri değil, vurulma sahnesiydi. Son sahnede olayların gelişmesi ile birlikte vurulan Şesu karakteri, oldukça trajik anlar ile ekranlara geldi. Peki Şesu öldü mü?

Üç Kuruş Dizisi Son Bölümünde Neler Oldu?

Kendisine tuzak kurulduğunu öğrenen ve gözü dönen Kılıç karakteri, Şesu'nun eşi Peri'yi kaçırdı. Bunun üzerine Şesu, en büyük aşkı olan eşini kurtarmak için Kartal'a yalan söyledi. Fakat yine de Kartal Şesu'yu vurdu. Bu olanlara şahit olan Peri, kahroldu. Olduğu yere yığılan Şesu'nun ölüp ölmediği anlaşılamadı. Kılıç ise Şahin'e Şesu'yu temizlemesi üzerine talimat verdi.