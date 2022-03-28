Dünyanın en fazla kullanılan sosyal medya mecralarından birisi olan Twitter'a son saatlerde erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar Twitter'a giremezken şimdiden bu konu gündeme oturdu.

Dünyanın en fazla kullanılan sosyal medya mecralarından birisi olan Twitter'a son saatlerde erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar Twitter'a giremezken şimdiden bu konu gündeme oturdu.

Detaylar geliyor..

SON DAKİKA: Türkiye'de en aktif sosyal medya mecraları arasında yer alan Twitter'a son saatlerde erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar Twitter'ın çöküp çökmediğini araştırırken problemin ne olduğunu araştırıyor. Peki Twitter çöktü mü? İşte detaylara gursesgazetesi.com ekibi ulaştı..

Twitter'a neden girilmiyor?

Twitter kullanıcı sayısı oldukça yüksek olurken Türkiye gündemine doğrudan etki ediyor. Vatandaşlar Twitter'a giriş sağlayamazken kullanıcılar ise Twitter'a neden girilemediğini araştırmakta. Vatandaşlar akışı yenilerken uzun süre beklemesinin ardından bir hata ile karşılaştıklarını anlayınca arama motorlarında sorgulamaya başladılar. Son saatlerde arama motorlarında bir anda hit olan bu konu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Twitter'a giriş problemleri 14:30 itibari ile başlarken kullanıcılar ise 16:00 an itibariyle bile giriş sağlayamamaktadır. Bu süre zarfı içerisinde ise problemin ne olduğunu anlaşılarak çözülmeye çalışılmaktadır. Diğer sosyal medya mecralarına oranla daha fazla kullanıcı sayısına ve aktifliğe ulaşan Twitter'da ki problemin birkaç saate düzelmesi bekleniyor.

Twitter'da problemin çözülmesi ile birlikte kullanıcılar eskisi gibi erişim sağlayabilecek. Problemin kaynağı ve detaylar her zaman olduğu gibi gursesgazetesi.com adresinde olacak.

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Dünyanın en fazla kullanılan sosyal medya araçlarından birisi olarak bilinen Twitter, kullanıcıların "tweet" olarak bilinen mesajları yayımladığı ve birbirleriyle etkileşimde bulunduğu Amerikan bir mikroblog ve sosyal ağ hizmetidir. Twitter 21 Mart 2006 yılında kurulmuş ve aktif olarak halen hizmet vermektedir. San Francisco merkezi kuruluşlu Twitter'a erişim problemi çözülür çözülmez giriş sağlayabileceksiniz.