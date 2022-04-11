Twitter'da videoların açılmaması üzerine sosyal medyada "Twitter çöktü mü?" soruları sorulmaya başlandı. Peki; Twitter çöktü mü?

Sosyal medyanın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Twitter, özellikle gündem ile ilgili en çok paylaşım yapılan alandır. Bu sebeple kullanıcılar herhangi bir konu hakkında paylaşım yapmak isterse ya da bir gündem oluşturmak isterse ilk önce Twitter'ı tercih ederler. Bu sebeple oluşabilecek en küçük sorunda kişilerin en çok merak ettiği uygulama da yine Twitter olur.

Kullanıcılar tarafından belirtilenlere göre Twitter'da videoların açılmaması, kısa süre içerisinde gündem haline geldi. Sorunun ne olduğu ve nasıl ortaya çııktığı konusunda bilgi sahibi olmayan kullanıcılar, konu ile ilgili internette araştırma yaptı. Peki Twitter'da videolar neden açılmıyor?

Twitter'da herhangi bir video izlemek istenildiği zaman hata veriyor olması, kullanıcılar arasında hızlı bir şekilde yayıldı. Diğer sosyal medya platformlarında bu gibi durumlara sık sık rastlanılsa da bu kez Twitter'da yaşanması kullanıcıların ilgisini çekti. Neden videoların oynatılamadığı ise merak konusu haline geldi.

Twitter'da Videolar Neden Oynatılamıyor?

Konu ile ilgili kullanıcılar hangi sebepten dolayı videoların oynatılamadığını bulamasa da bazı kullanıcılar tarafından çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar arasında yer alanlar diğer kullanıcılar arasında yayılarak sosyal medyada konuşulanlar arasına girmeyi başardı. Peki Twitter'da videolar neden oynatılamıyor?

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Yüksek takipçi kitlesine sahip olan ve daha önce Twitter, Facebook, Instagram ve Reddit gibi platformlar hakkında tahminlerde bulunan yabancı kaynaklı hesaplar tarafından bu sorunun Twitter'ın yeni güncellemesi üzerinde çalışmasından kaynaklandığını dile getirdi. Bunun yanı sıra geçici bir problem olup, kısa süre içerisinde sorunun Twitter yetkilileri tarafından çözüme kavuşturulacağını da ekledi. Yine de bu açıklamalar kullanıcılar için yeterli olmadı. Bazı kullanıcılar tarafından "Twitter çöktü" iddiaları ortaya atıldı. Peki Twitter çöktü mü?

Twitter Çöktü Mü?

Son saatlerde önce Android sonrasında iPhone, en son ise Twitter'ın web sürümünde meydana gelen yavaşlama ve video oynatılamama sorununun ardından kullanıcılar sosyal medyada Twitter'ın çökmüş olabileceğini iddia etti. Yine yüksek takipçili hesaplar tarafından yapılan paylaşımlarda Twitter'ın çökmediği, yalnızca yazılımsal bir sorunla karşılaşıldığı iddia edildi. Fakat ne bu konu ile alakalı ne de video sorunu ile alakalı yetkililerden herhangi bir açıklama gelmedi.