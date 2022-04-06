Twitter son günlerde açıklamalarda bulunurken, yeni gelecek özelliklerden bahsetti. İçerisinde düzenleme özelliği bulunan güncelleme ne zaman kullanıcılarla buluşacak? Güncelleme hakkında yeni detaylar açıklandı.

Twitter son günlerde açıklamalarda bulunurken, yeni gelecek özelliklerden bahsetti. İçerisinde düzenleme özelliği bulunan güncelleme ne zaman kullanıcılarla buluşacak? Güncelleme hakkında yeni detaylar açıklandı.

Uzun süredir kullanıcıları tarafından beklenen düzenleme özelliğinin, yakın dönem içerisinde geleceği açıklandı. Sosyal medyada sürekli olarak gündem haline gelen bu özelliği kullanıcılar devamlı istemekte. Elon Musk tarafından Twitter şirketi hisselerinin yüzde 9.2’si alındı. Geçtiğimiz günlerde açıklamasıyla birlikte bu özelliği tekrar gündeme getiren Elon Musk, hesabı üzerinden bir anket paylaşarak bu özelliğin gerekli olup olmadığını kullanıcılara sordu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre tweet düzenleme özelliği yakın zamanda bizlerle buluşacak. Kullanıcıların beklediği bu özellik ile birlikte paylaşılan tweetler daha sonrasında düzenlenerek tekrar paylaşılabilecek. Bu özellik için çalıştığını duyuran şirket, gerekli aşamaların kaydedildiğini ve ilerleyen günlerde özelliğin kullanıcılarla buluşacağını söyledi. Bu özellik ile birlikte kullanıcılar tweetlerinin belli bir kısmını düzenleyebilecek. Özellik sayesinde harf hatası yapılan veya farklı hatalar yapılan paylaşımlar silinmeden düzenlenebilecek.

Şirket sosyal medya platformu üzerinden açıklamalarda bulundu. Yapılan paylaşım şu şekilde;

“şimdi herkes soruyor…

evet, geçen yıldan beri bir düzenleme özelliği üzerinde çalışıyoruz!

hayır, fikri bir anketten almadık

Neyin işe yaradığını, nelerin yaramadığını ve nelerin mümkün olduğunu öğrenmek için önümüzdeki aylarda @TwitterBlue Laboratuvarlarında testleri başlatıyoruz.” İfadeleri kullanıldı.

Kullanıcılar tarafından sürekli istenen bu istek karşısında Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey, bu düzenleme özelliğinin platformda olmaması gerektiğini belirtmişti. Yaptığı açıklamada bunun gerekçelerini sunan Dorsey, geniş kitlelere hitap eden paylaşımların değiştirilmesi bazı sorunlara yol açılabileceğini belirtmişti. Kendi hesabına yöneltilen sorulara karşı, özelliğin hiçbir zaman gelmeyeceğini belirten Jack Dorsey, bu özelliğin eklenmesinde istekli olmadığını belirtmekteydi.

Sonrasında gelen kullanıcıların da bu özelliği istemesi sonucunda eski CEO, gelen bildirimleri olumlu şekilde değerlendirerek çalışmaları başlattı. Şirket geçtiğimiz 1 Nisan gününde düzenleme butonu üzerinde çalıştıklarını söylese de kullanıcılar tarafından bunun bir 1 Nisan şakası olarak paylaşıldığı düşünüldü. Fakat Twitter yetkilileri konu hakkında açıklama yaparak bu tweetin şirketin resmi açıklaması olarak belirtti.