Geçtiğimiz günlerde ilk tanıtımı gösterilen Annenin Sırrıdır dizisi Tv8 üzerinden izleyicilerle buluşacak. Annenin Sırrıdır ne zaman yayınlanmaya başlayacak? İşte tüm detaylar..

Geçtiğimiz günlerde ilk tanıtımı gösterilen Annenin Sırrıdır dizisi Tv8 üzerinden izleyicilerle buluşacak. Annenin Sırrıdır ne zaman yayınlanmaya başlayacak? İşte tüm detaylar.. Tv8' de gösterimi yapılan dizi, izleyiciler tarafından güzel karşılandı.

Yönetmenliğini Müge Uğurlar’ın yapmış olduğu Annenin Sırrıdır dizisinin başrollerinde Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Olgun Tokeryer ve Selin Yeninci yer almakta. Yakın süre içerisinde başlayacak dizinin tanıtımı Tv8 üzerinden yapılmaya başlandı. Dizi birçok kişi tarafından beklenilmeye başlarken tanıtımların yapılmasıyla birlikte ilgi her geçen gün artıyor.

Annenin Sırrıdır takipçileri ise dizinin oyuncularını ve konusunu merak etmekte. Dizide iki kadının hikayesinin konu olacağı belirtiliyor. İkinci tanıtımla birlikte daha çok bilgi edindiğimiz dizi Meryem ve Defne adındaki iki kadının geçmişleriyle yüzleşmesini anlatmakta. Bu iki anne adayını canlandıran isim ise İrem Helvacıoğlu ve Selin Yeninci olacak. Meryem ve Defne adlı iki kadının aynı zamanda hamile kalmasıyla iki kadının hikayeleri çarpıcı şekilde dizide işlenmektedir. Yazarının Makbule Kosif olduğu dizinin diğer başrolleri ise Engin Öztürk ve Ahmet Varlı paylaşıyor. Etkileyici hikayesiyle birlikte karşımıza çıkacak olan dizi, bizleri ekran başına kitleyecek gibi gözüküyor.

Son zamanda çıkan birçok dizinin tutmayarak final vermesiyle birlikte yeni projelerin daha dikkatli ve özenli bir şekilde yapılması beklenmekte. Dizi severlerin en çok önem verdiği hikaye anlatımı ve senaryo öğeleri herkes tarafından merak ediliyor. Dizinin çıkış tarihi e-henüz açıklanmadı. Bu nedenle herhangi bir çıkış tarihi bulunmuyor. Çok yakın zamanda çıkacağı düşünülen dizinin gösterimi Tv8 üzerinden yapılacak. Büyük isimlerin oynadığı bu projeyi merakla beklemekteyiz. İşte Annenin Sırrıdır oyuncularının tümü...