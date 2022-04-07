Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef, Ocak ayında final yaparak ekranlara veda etmişti. Programın final yapmasının ardından milyonlarca izleyici tarafından yeni sezon merakla bekleniyordu. Peki; MasterChef ne zaman ekranlara dönüyor?

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef, Ocak ayında final yaparak ekranlara veda etmişti. Gerek AB gerekse Total'de reyting rekortmeni olan TV programının final yapmasının ardından milyonlarca izleyici tarafından yeni sezon merakla bekleniyordu. Reyting rekortmeni TV programının; ekranlara ne zaman döneceği, jüri üyelerinin kimler olacağı ve programın yayın hayatına Exxen'de mi yoksa TV8'de mi devam edeceği herkes tarafından merak konusu. Peki; MasterChef ne zaman ekranlara dönüyor?

MasterChef 2021

Program, 2021 yılı yayın hayatı boyunca reyting puanlarında zirvede kalmaya devam etti. Sevilen programın 2021 sezonu geçtiğimiz yılın Ağustos ayında başlayıp, Ocak ayında ekranlara veda etmişti. MasterChef 2021 sezonu, Eren Kaşıkçı'nın zorlu rakibi Hasan Biltekin'i geride bırakarak şampiyon olması ile tamamlanmıştı. Programın finali ile birlikte seyirciler bir sonraki sezonu beklemeye başladı. Peki MasterChef programının yeni sezonu ne zaman başlayacak?

MasterChef 2022 Ne Zaman Başlıyor?

Seyircilerin ekran başına kilitlendiği çekişmeli sezonun ardından sosyal medyada yeni sezonun ne zaman başlayacağı ve TV8'de mi yoksa Exxen'de mi yayınlanacağı konusunda pek çok iddia yer alıyordu. Programın 2022 yılı yayın tarihi henüz belli olmasa da; MasterChef içerikleri paylaşan pek çok sosyal medya hesabı, yarışmanın bir önceki sezonda olduğu gibi Ağustos ayında yayın hayatına başlaması öngörülüyor.

MasterChef 2022 Jüri Üyeleri Kim Olacak?

2018 yılında yayın hayatına başlayan yarışma programının jüri üyeleri ilk programdan itibaren değişmedi. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın oluşturduğu jürinin 2022 yılında da değişmemesi bekleniyor.

MasterChef 2022 Hangi Kanalda?

Sosyal medyada, sevilen programın Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformuna transfer olacağı yönünde pek çok iddia bulunmakta. MasterChef içerikleri paylaşan yüksek takipçi sayısına sahip hesapların da bu yönde paylaşımlar yapması, iddiaları destekliyor. Ancak programın yayın hayatına TV8'de mi yoksa Exxen'de mi devam edeceği ile ilgili henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Ne Acun Ilıcalı, ne de TV8 ya da Exxen tarafından henüz hiçbir resmi açıklama yapılmamış olması nedeniyle reyting rekortmeni programın yayın hayatına 2022 yılında da TV8'de devam etmesi öngörülüyor.