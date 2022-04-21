Tv8 ekranlarında birkaç hafta önce başlayan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi reyting sonuçları merak ediliyor. Tv8 Annenin Sırrıdır Çocuk Reyting Sonuçları Nasıl?

Tv8 ekranlarında birkaç hafta önce başlayan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi reyting sonuçları merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın yeni dizi projeleri arasında yer alan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi her hafta Çarşamba günleri Tv8 ekranlarında yayınlanıyor. Daha önce Kırmızı Oda ve Doğduğun ev Kaderindir gibi projeler izleyicileri ekrana kitleyen Tv8 yeni projesi de reytinglerde yükselişe geçti. Diziyi beğenen izleyiciler dizinin reyting sonuçlarını merak etmekte.

Günümüzde kanallar dizilerin devam etmesi için reyting sonuçlarına bakmaktadır. Reyting sonuçlarına göre dizi maliyetlerini karşılaması gereken Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi reyting sonuçları ise gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİ REYTİNG SONUÇLARI

20 Nisan akşamı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, diğer iki bölümüne nazaran reytinglerde çok iyi sonuçlar aldı. AB grubunda hala izleyici sayısı düşük olsa ve dokuzunculuk elde edilse bile, tüm kişiler ve ABC1’de ortalamaya yaklaşan reytingler ile umut ışığı belirdi. Dizinin 4’lü reytinglere doğru yaklaşması ve bu iki kategoride beşincilikler elde etmesi çok önemli bir gelişme olarak yorumlanabilir.

Total ilk 10 sırasında Tv8 ekranlarında ki Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 5.sıraya yerleşti. İlk iki bölümünün ardından üçüncü bölümü ile reytinglerde yükselişe geçen Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi kanala umut verdi.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİ KONUSU

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde izleyici anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğunu izleyecek.

İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker’in başrollerinde bir araya geldiği Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Ahmet Varlı, Sacide Taşaner, Demet Gül, Selim Erdoğan, Birgül Ulusoy ve Mine Kılıç gibi birbirinden usta isimler de rol alıyor.