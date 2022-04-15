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UEFA Avrupa Ligi kapsamında 14 Nisan akşamı yapılan maçlardan Glasgow Rangers- Braga karşılaşması dünya çapında milyonlarca futbol sever tarafından heyecanla takip edildi. Türkiye'de Avrupa turnuvalarının yayıncı kuruluşu olan dijital platform Exxen'de yayınlanan maç, pek çok Türk futbol sever tarafından da takip edildi. Yarı final için sahaya çıkan takımların seyir zevki yüksek mücadeleri Avrupa Ligi çeyrek finaline yakışır cinstendi. Futbol severlerin keyifle takip ettiği karşılaşmada toplamda 4 gol kaydedildi. Bu gollerin üçünü Glasgow Rangers ekibi atarak turu atlayan ve UEFA Avrupa Ligi yarı finale yükselen takım oldu. Peki; maçta dikkat çeken anlar nelerdi?

Glasgow Rangers- Braga Maç Özeti

Türkiye saati ile 22.00'da başlayan Glasgow Rangers- Braga mücadelesi oldukça hızlı ve hareketli başladı. Aribo'nun asisti ile James Tavernier henüz maçın 2'nci dakikasında golü buldu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Maçta tempo ilk yarının sonlarına kadar orta düzeyde ilerlerken Glasgow Rangers pozissyon bulmaya başladı. Dakika 42'de Braga defansı Vitor Tormena'nın yapmış olduğu faul ile Glasgow Rangers penaltı kazandı. Tormena'nın oyundan atılmasına sebep olan penaltıyı James Tavernier gole çevirdi ve hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü 44'ncü dakikada kaydetti. Soyunma odasına Rangers ekibi 2-0'lık üstünlük ile gitti.

İkinci yarı Braga'nın yaptığı 3 oyuncu değişikliği ile başladı. Gol bulmak isteyen Braga'nın değişiklikleri ve taktikleri dakika 83'e kadar gol getirmedi. 83'de Medeiros'un asistini Braga'nın defans oyuncusu David Carmo gole çevirdi ve maçtaki fark bire düştü. Son dakikalarda Braga, Glasgow Rangers'a karşı ataklar geliştirse de beraberlik golünü bulamadı. 6 dakikalık kayıp zmanın işaret edilmesinden sonra ilk maç skorundan kaynaklanan beraberlik nedeniyle uzatma süreleri başladı. Braga bir oyuncu değişikliği daha yaparak beraberlik golünü aradı. Ancak gözler hakeme çevrilmişken 101'nci dakikada Kemar Roofe Glasgow Rangers'ın üçüncü golünü atmayı başardı. Roofe'un golünden sonra başka gol olmaması 120 dakikalık maçın Rangers lehine bitmesine neden oldu.

Glasgow Rangers 3-1 Braga Maç İstatistikleri

Toplam Şut

Glasgow Rangers: 31

Braga: 6

İsabetli Şut

Glasgow Rangers: 5

Braga: 6

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