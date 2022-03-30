Türkiye'deki hava kirliliği gün geçtikçe artıyor. Uzmanlar tarafından açıklanan rakamlara göre 2017 ile 2019 arasında hava kirliliği nedeniyle ölümler 7 kat artmış durumda. İşte detaylar..

Türkiye'deki hava kirliliği gün geçtikçe artıyor. Uzmanlar tarafından açıklanan rakamlara göre 2017 ile 2019 arasında hava kirliliği nedeniyle ölümler 7 kat artmış durumda. İşte detaylar..

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Günümüzde de hava kirliliğinin artması insanlara ve doğaya büyük zararlar vermektedir. Solunan havanın kirli olması, insan sağlığını büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakmaktadır. Temiz Hava Hakkı Platformu’nun yaptığı araştırmalara göre ülkemizde 2017 ile 2019 yılları arasında 76 bin kişi hava kirliliğine bağlı olarak hayatını kaybetti. Hava kirliliğinin 2022 senesinde daha da artarak ölümcül seviyelere gelmesi insanların sağlığını tehlikeye atmakta. Yayımlanan bu araştırma ile hava kirliliği boyutunun ne kadar arttığını görmüş olmaktayız.

Türkiye’de Havası En Kirli Olan Şehirlerimiz

2020’de yapılan araştırmalara göre ise ülkemizdeki şehirlerin en kirli havaya sahip olanı Çorum olmakta. Çorum sonrasında Erzurum ve Düzce gibi şehirler yer alıyor. Hava kirliliğinin nedenleri arasında kalitesiz yakıt kullanımı, soba ve kalorifer yakarken uygun koşulların sağlanmaması, egzoz gazları, doğaya zararlı kozmetik ürünlerin çok fazla kullanılması, sanayi tesislerin yanlış konumlandırılmasıyla ortaya çıkan kirlilik ve yoğun trafikten kaynaklanan kirlilik olmaktadır. Bu gazların havaya kontrolsüz şekilde yayılması ülkemizin hava kirliliğini arttırmaktadır. Buna karşı gerekli önlemlerin alınarak insan sağlığının korunması gerekmektedir. Havada duran bu zararlı gazlar doğal hava akışını bozarak hava kirliliği meydana gelmektedir. İnsanlarımızın da dikkat etmesi gereken bu zararlı gazlar sağlığımızı büyük oranda etkilemektedir.

Ülkemizde bazı fabrikaların yanlış yere kurulmasıyla birlikte yaşanan kanser oranı artışları gözlemlenmektedir. Köy ve daha büyük bölgelere uygun olmayan fabrikaların buralara kurulmasıyla yıllar geçtikçe büyük zararlar oluşmaktadır. Bu fabrikaların yanlış yere konumlandırılması insan sağlığını çok kötü yönde etkilemektedir. Ülkemiz bilinçli bireyler yetiştirerek çevreye ve insan hayatına karşı duyarlı olmayı sağlamaktadır. Yapılan çalışmalarla birlikte hava kirliliği oranı azaltılmaya çalışılarak sağlığımızın korunması amaçlanmaktadır. Siz de gereksiz araba kullanmayarak ve soba gibi ısıtıcılarımızı doğru şekilde kullanarak hava kirliliğinin artmasını önleyebilirsiniz.