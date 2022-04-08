Yurtdışı sürelerini borçlanarak emekli olan gurbetçilere, SGK’dan önemli bir duyuru geldi. Kurum, ilgili belgeleri ibraz etmeyenlerin aylık ödemelerinin kesileceğini açıkladı. İşte SGK gurbetçi açıklamasına ilişkin haberin devamı…

Sosyal Güvenlik Kurumu, yurtdışında olduğu süreleri prim borçlanması yaparak kuruma ödeyen ve bu şekilde emekli olan gurbetçi vatandaşlar için önemli bir duyuruda bulundu. Kurumun resmi internet sitesinde ayrıntıları paylaşılmış olan duyuruya göre SGK’nın istediği yurtdışı belgelerini ibraz etmeyen tüm gurbetçilerin emeklilik, yaşlılık, malullük ve diğer kurum ödemelerinin kesileceği bilgisi kaydedildi.

Yurtdışı Prim Borçlanması Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlara olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurtdışında yaşayan gurbetçiler için de bazı hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetlerin başında da herkesin, yaşlılığı için kurduğu en büyük hayallerden biri olan emeklilik başlığı gelmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu çeşitli sebeplerden ötürü yurtdışında bulunan ve bu yüzden de prim ödemesi yapmaya ara veren gurbetçi vatandaşlara, tıpkı staj döneminde primleri ödenmeyen ya da askerde olduğu için prim ödemesi yapamayan vatandaşlara olduğu gibi borçlanma hakkı tanımaktadır. Gurbetçiler, yurtdışında yaşadıkları süreleri belgelendirmek koşulu ile toplu prim ödemesi yapabilmekte ve bu şekilde emekli olabilmektedirler.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Gurbetçilere Uyarı!

Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemesi yaparak ya da ilgili özel durumlarını ispatlayarak, kurumdan emeklilik, yaşlılık, malullük ya da diğer ödemeleri alan gurbetçi vatandaşlara çağrıda bulundu. Kurum, çalışmadığını ve herhangi bir yardım almadığını belgelemesini istediği gurbetçi vatandaşlara 6 ay süre tanıdı.

3 Ay İçerisinde Bildirim Yapmayanların Maaşları Kesilecek!

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yeni dönemde güncellemiş olduğu hizmetlerinden biri olan gurbetçi ödemeleri yönetmeliğine göre 6 aylık bildirim süresini değerlendiremeyen gurbetçi vatandaşlara 3 ay daha süre tanınacak. Bu 3 aylık süre içerisinde de malullük maaşı aldığı halde malullük durumunun devam ettiğini kanıtlayamayan, emekli maaşı aldığı halde herhangi bir yardım almadığını ya da çalışmadığını ispatlayamayan gurbetçi vatandaşların maaşları, Sosyal Güvenlik Kurumu kararınca kesilecek.

Söz konusu belgeleri ibraz edecek olan kişiler ise ülkeye gelmelerine gerek kalmadan bağlı bulundukları İl Müdürlüklerine posta yolu ile ilgili evrakları gönderebilecekler.