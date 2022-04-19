Otomotiv sektörünün en önemli ürünlerinden olan elektrikli araç modelleri, ülkemizde de büyük ilgi görmeye başladı. Hal böyle olunca ülke sınırları içerisinde satışa sunulan elektrikli araç modellerinin fiyatları ve diğer özellikleri sıklık ile sorgulanmaya başladı. İşte ülkemizde satışta olan elektrikli araç modellerine ilişkin haberin ayrıntıları…

Ekolojik dengenin giderek bozulması, pandeminin çip krizine sebep olması ve bazı yedek parça ürünlerinin tedariklerinde problemlerin yaşanması, otomotiv sektöründe köklü değişikliklerin yaşanmasına yol açtı. Sektör içerisinde yaşanan en önemli değişiklik ise üretilen araç modellerinin türü ile ilgili oldu.

Otomotiv sektörü temsilcileri tarafından yapılan açıklamalara göre yukarıda belirtilmiş olan sebeplere ve daha fazlasına bağlı olarak, 10 yıl içerisinde içten yanmalı motorlara sahip olan araçların üretimlerinin durdurulacağı ve üretim bantlarında sadece elektrikli araç modellerinin yer alacağı bilgisi kaydedildi. Sektörün bu denli destek verdiği elektrikli araç modellerini, Rusya- Ukrayna savaşı sonrasında artan akaryakıt fiyatlarından mustarip olan birçok sürücü de onay verdi.

Sektörde yaşanan gelişmelerden sonra elektrikli araç tercihinin diğer araç modellerine göre uzun vadede daha çok kazandıracağını düşünen sürücüler, ülke sınırları içerisinde satışta olan elektrikli araç modellerini araştırmaya başladılar. Bu kapsamda araçların fiyatları ve tam dolum ile ne kadar mesafe katedebilecekleri, en sık sorgulanan konu başlıkları arasında yer aldı.

Türkiye’de Satılan Elektrikli Araç Modellerinin Fiyatları

Dünya otomotiv sektörünün giderek elektrikli araç üretimine yöneldiği şu günlerde, hali hazırda ülkemizde satışta olan elektrikli araç modellerinin satış fiyatları merak konusu oldu. Sürücüler tarafından en çok tercih edilen elektrikli araç modellerinin fiyatları şu şekilde duyuruldu:

Citroen Ami: 210.000 TL

MG ZS EV: 729.000 TL

DFK Seres: 780.000 TL

Renault Zoe: 647.900 TL

Mercedes EQC: 2.005.000 bin TL

Volvo XC440 Recharge: 1.276.515 TL

Mercedes EQA: 1.553.000 TL

BMW iX: 2.744.800 TL

BMW iX3: 2.044.500 TL

Jaguar I-Pace: 2.164.643 TL

Hyundai Kona: 786.300 TL

Skywell ET5: 890.000 TL

BMW i4: 1.892.900 TL

Mercedes EQS: 4.459.500 TL

Elektrikli Araçların Menzilleri

Satışta olan elektrikli araçların tam dolum ile gidebilecekleri mesafeler şu şekilde:

Citroen Ami: 70 km

MG ZS EV: 363 km

DFK Seres: 310 km

Renault Zoe: 395 km

Mercedes EQC: 403 km

Volvo XC440 Recharge: 418 km

Mercedes EQA: 422 km

BMW iX: 425 km

BMW iX3: 460 km

Jaguar I-Pace: 470 km

Hyundai Kona: 484 km

Skywell ET5: 520 km

BMW i4: 580 km

Mercedes EQS: 649 km

Togg Satış Fiyatı Belli Oldu Mu?

Elektrikli araç modellerini araştırırken yerli otomobil Togg’un da satış fiyatı oldukça merak edildi. Togg, bu konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.