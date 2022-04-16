Türkiye'de son günlerde gündemde yoğun bir şekilde konuşulmaya başlanan mülteci krizi büyümeye devam ediyor. Türkiye'de Mülteci Krizi Büyümeye Devam Ediyor, Resmi Mülteci Rakamları Açıklandı!

Türkiye'de son günlerde gündemde yoğun bir şekilde konuşulmaya başlanan mülteci krizi büyümeye devam ediyor. Vatandaşların yaşadıkları şehirlerde mülteciler ile ilgili yaşadıkları problemler ve sorunlar Türkiye'de yeni bir krizin kapısını araladı. Özellikle insanların yaşam alanlarında ki huzuru kaçıran ve belirli problemler çıkaran mülteciler ile ilgili tepkiler gelmeye devam ediyor.

Türkiye'de Suriye'nin içerisinde bulunduğu savaş ortamı ile birlikte başlayan mülteci göç dalgası son 5 yılda ciddi sayılara ulaştı. Özellikle Suriye vatandaşlarının Türkiye'de ciddi vatandaş sayısına ulaşırken her geçen gün Türk olmayan vatandaşlara vatandaşlık verilmesi sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Suriye sonrasında Afganistan ve Pakistan'lı mültecilerin sayısı ise her geçen gün artıyor.

Son günlerde özellikle Pakistan uyruklu vatandaşların Instagram ve Tiktok'da paylaştıkları görüntüler ile Türk kadınları ile ilgili yaptıkları teşhir görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi. Birçok Pakistan vatandaşının sosyal medyada paylaştıkları uygunsuz görüntüler ve insanları izinsiz çekmeleri gündemde büyük etki yarattı. Her geçen gün yeni videoların sosyal medya ortamlarına düşmesi sonrasında ise son bir haftadır Türkiye'de ekonominin yanı sıra mülteci problemleri konuşuluyor.

TÜRKİYE'DE MÜLTECİ SAYILARI 2022

Yaşanan mülteci krizinin ardından vatandaşlar Türkiye'de ki mültecilerin sayılarını araştırmaya başladı. Özellikle son gelişmeler ile birlikte büyük tepki toplayan hareketlerin ardında Twitter'da "#ÜlkemdeMülteciİstemiyorum #MültecilerEvine" gibi birçok hashtag açıldı ve kısa süre içerisinde Türkiye gündemine girdi.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ise yaptığı açıklamalar ile Türkiye'de ki mülteci sayılarını açıkladı.

Özgür Karabat: Ocak-Mart'ta yabancılara konut satışı %45.1 artışla 14.344 adet oldu. Yabancılar 9 yılda Türkiye’de 293 bin konut satın aldı. Antalya’da yaklaşık her 4 konuttan 1’i, İstanbul’da her 10 konuttan 1’i yabancılara satıldı.Resmi rakamlara göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı 3.761.267 Geçici barınma merkezleri dışında bulunan Suriyeli sayısı 3.710.531 Barınma merkezlerinde 50.736 Suriyeli var. Yani Suriyeliler kontrolsüz biçimde ülkeye yayılmış.Geçici koruma statüsü sadece Suriyelilere verildiği için Afgan ve Pakistanlılar gibi mültecilerin sayısı bilinmiyor. Bunlara “düzensiz göçmen” deniyor ve “yakalanırlarsa” istatistiklere giriyor. İstatistiklere girmeyen milyonlarca mülteci söz konusu!Bu yılın ilk 3 ayında yakalanan düzensiz göçmen sayısı 52 bini aştı. 2021’in tamamında bu rakam 163 bindi. Oysaki Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Ağustos 2021’de “Türkiye'de şu anda emniyete göre kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur" dedi.Devletin verilerinin tutarsızlığı bir tarafa, Türkiye uluslararası camia tarafından bir mülteci üssüne çevrilmiş durumda. Türkiye’den 2014-2022 arasında üçüncü ülkelere yerleştirilen Suriyeli sayısı sadece 18.599!Şimdi de gelelim ikamet izni verilen yabancılara... İkamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancı sayısı 1.404.801 Bunun yarısı İstanbul’da. Toplam 760 bin 747 yabancıya ikamet izni verildi.Tüm Türkiye’de resmi ikamet izni verilen Suriyeli sayısı 108 bin 908. Ancak İstanbul’daki geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı 540 bin 618! Başka şehirlere kayıtlı mülteciler de ayrıca İstanbul’a geliyor. Bunlar, plansız mülteci politikasının sonuçları.Burada sakın yabancı ve mülteci düşmanlığı yaptığımız anlaşılmasın. Savaş nedeniyle kendi topraklarını terk etmek zorunda kalanlara ev sahipliği yapmak insanlık görevidir. Kontrolsüz, denetimsiz ve plansız politikalara karşıyız.