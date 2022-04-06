Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, kendi bünyelerinde geliştirmiş oldukları yeni ihtiyaç kredisi hizmetleri ile kredi notu düşük olan ya da bankaların kara listelerinde bulunan tüm vatandaşlara nakit desteği vereceklerini duyurdu.

Bankaların ihtiyaç kredisi hizmetleri için belirlemiş olduğu şartların başında gelen kredi notu puanı, gündelik hayat şartlarının giderek zorlaştığı şu günlerde vatandaşların önünde engel oluşturmaya başladı. Bu noktada devreye giren kamu bankaları, kredi notu ne olur ise olsun her vatandaşa nakdi destek bulunacaklarını açıkladılar.

Vakıfbank 10 Bin TL’lik İhtiyaç Kredisi

Meslek grupları için özel olarak geliştirdiği ihtiyaç kredisi kampanyaları ve diğer bankacılık hizmetleri ile bankacılık sektörünün aranan isimlerinden biri olan kamu bankası Vakıfbank, yeni dönemde eli nakde sıkışan ancak kredi notu düşük olduğu ya da bankaların kara listelerinde bulunduğu için ihtiyaç kredisi hizmetinden yararlanamayan vatandaşlara, 10 bin TL’ye kadar nakit desteğinde bulunacağını açıkladı. Söz konusu hizmetin örnek hesaplama tablosu şu şekilde oluşturuldu:

Aylık faiz oranı: Yüzde 1,91

Vade sayısı: 36 ay

Aylık taksit tutarı: 410,97 TL

Geri ödenecek toplam tutar: 14.241,96 TL

Halkbank 10 Bin TL’lik İhtiyaç Kredisi

Son olarak geliştirmiş olduğu kadın girişimci destek hizmeti ile bankacılık sektöründe bir adım öne çıkmayı başarmış olan kamu bankası Halkbank, yeni dönemde ekonomik ve siyasi faktörler çerçevesinde giderek zorlaşan hayat şartlarına karşın, kredi notu düşük olan ya da bankaların kara listelerinde bulunan vatandaşlara da nakit desteği sağlayacağını açıkladı.

Halk Bankası’nın 10 bin TL limit ile duyurmuş olduğu yeni dönem ihtiyaç kredisi hizmeti için örnek hesaplama tablosu şu şekilde oluşturuldu:

Aylık faiz oranı: Yüzde 1,71

Vade sayısı: 36 ay

Aylık taksit tutarı: 395,61 TL

Geri ödenecek toplam tutar: 14.794,43 TL

Ziraat Bankası 10 Bin TL’lik İhtiyaç Kredisi

Türkiye’nin önde gelen kamu bankalarından biri olan Ziraat bankası, yeni dönemde çeşitli faktörler çerçevesinde giderek pahalılaşan gündelik hayat şartlarına karşın kredi notu düşük olan ya da bankaların kara listelerinde bulunan vatandaşlara da nakit desteğinde bulunacağını açıkladı.

Ziraat Bankası’nın 10 bin TL limit ile duyurduğu ihtiyaç kredisi hizmetinin örnek hesaplama tablosu şu şekilde yayınlandı: