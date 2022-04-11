Ülke sınırları içerisinde tarım arazilerinde ya da diğer alanlarda üretim yaparak Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltan çiftçilere, yeni dönemde sunulacak olan desteklerin detayları paylaşıldı. İşte Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli hizmetlerine ilişkin haberin devamı…

Çeşitli faktörlere bağlı olarak dünya genelinde bozulan ekolojik denge, iklim krizlerinin yaşanmasına ve dolayısı ile de arazilerde kuraklığın ortaya çıkmasına sebep oldu. Ülkemizin tarım üretimi alanında ki en büyük problemlerinden biri olan kuraklık, çiftçilerin yıllık üretimlerini ve buna bağlı olarak da hem kendilerinin hem de ülke ekonomisinin direkt olarak etkilenmesine sebep oldu.

Tarım alanında ve diğer üretim alanlarında yaşanan problemlere bağlı olarak yeni bir destek modeli geliştirmiş olan devlet, ilgili destek modelinin ayrıntılarını paylaştı. Devlet, ilgili hizmet başlıklarından yararlanılabilmesi için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olunmasını şart koştu.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Mazot Desteği!

Yeni dönmede etkisini giderek arttıran kuraklık sorununa karşı çiftçiye destek olma kararı almış olan devlet kurumu, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında dekar başına farklı tutarlarda hibe ödemesi yapacağını duyurdu. Üretilen ürününün cinsine göre belirlenmiş olan hibe tutarları şu şekilde duyuruldu:

Zeytin Mazot Desteği: 17 TL

Fındık ve Yaş Çay Mazot Desteği: 18 TL

Dane Mısır Mazot Desteği: 27 TL

Kuru Soğan Mazot Desteği: 19 TL

Yağlık Ayçiçek Mazot Desteği: 29 TL

Patates ve Soya Mazot Desteği: 30 TL

Kanola ve Aspir Mazot Desteği: 20 TL

Nohut, Kuru Fasulye ve Mercimek Mazot Desteği: 24 TL

Kütlü Pamuk ve Çeltik Mazot Desteği: 68 TL

Buğday, Tritikale, Çavdar, Arpa ve Yulaf Mazot Desteği: 22 TL

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Arıcılık Desteği!

Yeni dönemde Arıcılık Kayıt Sistemi ve Organik Tarım Bilgi Sistemi’ne kayıtlı olan üreticilere verilecek olan destek tutarları şu şekilde belirlendi:

Tarım desteği: 10-150 TL

Kovan başına: 15 TL

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Yapay Çayır Desteği!

Yeni dönemde Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında tek yıllık ya da çok yıllık yem bitkilerini hasat eden çiftçilere, dekar başına 150 TL ödeme yapılacağı açıklandı.